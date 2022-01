Météo: alerte jaune aux conditions glissantes et au brouillard ce lundi soir et cette nuit

Attention si vous prenez la route ce lundi soir et cette nuit: l’IRM émet une double alerte jaune aux conditions glissantes et au brouillard sur presque tout le pays.

Dans le courant de la soirée et de la nuit, de faibles gelées sont à prévoir sur l’ensemble du territoire. Le sol pourrait devenir glissant suite à la formation de plaques de givre. L’IRM a donc émis une alerte jaune aux conditions glissantes pour l’ensemble du territoire. Celle-ci commencera ce lundi 24 janvier à 22h et se terminera mardi à 9h.

Cette nuit, du brouillard pourrait se former, et ce, surtout sur la moitié nord du pays. La visibilité pourrait alors être limitée à 500 m, voire localement encore moins, annonce l’IRM. L’institut Royal Météorologique émet donc une vigilance jaune pour l’ensemble du pays, à l’exception des provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Celle-ci sera d’application de 1h à 9h, ce mardi 25 janvier.

Quelle météo pour les prochains jours?

Mardi: en début de journée, il y aura du brouillard givrant en de nombreux endroits. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra très nuageux partout avec des nuages bas. Les maxima se situeront entre 1 et 6 degrés en Ardenne.

Mercredi: les nuages bas et brouillards parfois givrants seront répandus le matin. La visibilité s’améliorera en cours de journée mais le ciel restera très nuageux. Quelques faibles bruines, ou légères chutes de neige en grain sur l’est du pays, pourront se produire par endroits. Les maxima varieront entre -1 degré dans les Hautes Fagnes et 6 degrés en bord de mer.

Jeudi : un front pluvieux traversera notre pays du littoral vers l’Ardenne. À l’arrière, le temps redeviendra généralement sec avec des éclaircies, mais la grisaille pourrait s’attarder en Ardenne. Une petite averse isolée restera possible. Il fera temporairement plus doux avec des maxima de 4 degrés en haute Ardenne à 10 degrés sur l’ouest du pays.

Vendredi : le temps sera généralement sec avec de fréquentes périodes nuageuses et parfois quelques éclaircies passagères. Les maxima varieront entre 3 degrés en haute Ardenne et 8 degrés en Flandre.