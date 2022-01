Mathieu Veltri veut renforcer l'arsenal montois contre le harcèlement de rue

Il propose notamment de cartographier les endroits les plus problématiques.

Il a beau être spécifiquement visé par une loi de 2014, le sexisme dans l'espace public persiste et pourrit la vie de nombreuses femmes victimes de harcèlement de rue. À Mons, Mathieu Veltri souhaite renforcer les moyens de combattre ce fléau sociétal. Il déposera une motion lors du prochain conseil communal.

"Selon différentes études menées durant les cinq dernières années, ce n’est pas moins de neuf femmes sur dix qui affirment avoir déjà été confrontées à des comportements sexistes dans l’espace public", souligne le conseiller de Mons en Mieux. "Pourtant, bien qu’il soit souvent banalisé – malheureusement - ce problème sociétal à un véritable impact sur la santé physique ainsi que psychologique des femmes et autres personnes victimes de tels agissements. De plus, le sexisme entrave la liberté en poussant les femmes à adapter leur mode de vie, leur façon de s’habiller, de se comporter, leurs heures de sortie, les lieux fréquentés afin de ne pas être confrontées de nouveau à ces situations."

Le phénomène est rencontré un peu partout. Mais Mathieu Veltri voudrait une meilleure vue sur ce qui se passe à Mons. Il va donc recommander au collège de "commander une étude afin, entre autres, de cartographier les lieux où le harcèlement sexiste de rue est présent, et présenter les résultats de cette étude au conseil communal."

Le conseiller rappelle en outre qu'il existe un dispositif importé du Royaume-Uni pour venir en aide aux personnes victimes de harceleurs dans l'espace public: se rendre dans un établissement et demander après Angela. Il s'agit en fait d'un code pour signaler que l'on a besoin d'aide. Le personnel sensibilisé comprend alors les besoins de la victime et lui offre un refuge en attendant l'arrivée d'un proche, d'un taxi ou encore de la police.

Si Angela commence à se faire un nom dans les grandes villes, Mathieu Veltri propose d'aller plus loin encore à Mons. "Au regard de ce problème sociétal tout aussi présent dans notre pays, je proposerai lors du conseil communal de créer à travers la commune un réseau sûr et solidaire de lieux (bars, hôtels, commerces) ayant la capacité d’assister et de soutenir temporairement des personnes qui se trouvent en situation de harcèlement à l’instar du dispositif d’aide", poursuit le conseiller d'opposition.

Pour Mathieu Veltri, l'ampleur du problème doit pousser à chercher un maximum de solutions. "Je sais que la Ville de Mons a mis en place un guide contre le sexisme en rue. C’est un premier pas, mais il y a lieu d’aller encore plus loin en mettant en place des dispositifs d’aides complémentaires, comme celui apparu dernièrement en France, “où est Angela“. Imaginez qu’une personne se fasse poursuivre avec insistance par un individu, un dispositif comme celui-ci se présenterait comme dernier recours pour se mettre en sécurité. Couplé à d’autres actions, cela aura pour but de lutter contre le sexisme, mais aussi de ramener un sentiment de sécurité auprès de femmes ou autres personnes victimes de tels agissements, parfois au quotidien."