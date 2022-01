Open d’Australie 2022: Medvedev et Auger-Aliassime se donnent rendez-vous en 1/4

Tennis: vainqueur de Maxime Cressy, Daniil Medvedev (ATP 2) s’est ouvert les portes des quarts de finale de l’Open d’Australie et y retrouvera Felix Auger-Aliassime.

Daniil Medvedev, 2e joueur mondial, a rejoint les quarts de finale de l’Open d’Australie, ce lundi à Melbourne. Sur la Margaret Court Arena, le Russe, finaliste du premier tournoi du Grand Chelem l’an dernier, a battu l’Américain Maxime Cressy, 70e mondial et finaliste du tournoi ATP de Melbourne début janvier, en quatre sets 6-2, 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 7-5 au bout de 3h30 de jeu.

Daniil Medvedev, vainqueur du dernier US Open, retrouvera en quarts Felix Auger-Aliassime. Le Canadiien, 9e mondial et tête de série N.9, a pour sa part éliminé le Croate Marin Cilic (ATP 27/N.27) en quatre manches 2-6, 7-6 (9/7), 6-2, 7-6 (7/4) et 3h35 de jeu.

Battu par Medvedev en demi-finales du dernier US Open, Auger-Aliassime, 21 ans, avait été éliminé l’an dernier à Melbourne en 1/8e de finale, pour sa deuxième participation.