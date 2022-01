Météo: soleil généreux sur la plupart des régions pour entamer la semaine, mais une alerte quasi généralisée jusqu’à 11h

Avertissement aux conditions glissantes

Jusqu’à 11h:

Plaques de givre

Après minuit et après le développement d’éclaircies, les températures plongeront sous 0 degré dans la plupart des régions et localement du brouillard givrant pourra se former principalement sur le nord, le centre, et dans certaines vallées ardennaises. Des plaques de givre pourront par endroits rendre les routes glissantes. Dans l’ouest, le risque de plaques de givre est beaucoup plus faible.

L’avertissement est valable pour l’ensemble de la Wallonie, Bruxelles et la majeure partie de la Flandre.