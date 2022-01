Farid répond à votre question météo: "Une semaine encore marquée par le calme"

La question du jour à Farid est celle d’Adeline de Saint-Denis, à Mons (Hainaut): "Salut Farid, je dois effectuer un déménagement le week-end prochain. Tu as déjà quelques tendances? Merci d’avance!". Farid répond et donne son bulletin du jour.

Salut Adeline, c’est encore loin mais ça devrait à première vue bien se passer puisque cette semaine sera encore marquée par le calme. L’anticyclone restera cramponné au pays avec même du soleil lundi après la dissipation des brouillards givrants. Mardi pourra voir aussi de belles éclaircies depuis le sud mais mercredi sera plus gris. Une perturbation affaiblie est attendue ensuite jeudi avant le retour des hautes pressions nous protégeant pour la fin de semaine. Les conditions devraient être sèches, peu venteuses et de saison niveau températures (6-7°C en plaine). Pas de grand soleil mais on a connu pire pour un déménagement.

Et ailleurs sur le pays?

On commencera finalement bien cette semaine avec du soleil qui dissipera rapidement les éventuels brouillards surtout localisés dans les vallées et en rase campagne. Attention, ces derniers seront plus épais au nord de Bruxelles et sur les Flandres où le mercure pourrait rester toute la matinée proche de 0°C. Il faudra faire attention aux sols glissants les premières heures de la journée sur tout le pays avec quelques plaques de verglas. minima de 0 à -3°C en plaine et jusque -8°C dans les vallées ardennaises.

Ailleurs, soleil percera (Hainaut, sud du pays et Brabants) et le mercure reprendra des couleurs après-midi pour afficher 5 à 7°C y compris sur les sommets où la neige continuera de fondre. Le vent restera faible de secteur est et en soirée, des brouillards se formeront à nouveau presque partout sauf sur les crêtes ardennaises. Cela annoncera une matinée de mardi grise sauf sur le sud, qui profitera déjà du soleil.