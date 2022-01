Blessés, cambriolages et feux, les faits divers du week-end en province de Luxembourg

Le week-end a été chargé en faits divers en province de Luxembourg, essentiellement durant la journée de samedi, alors que dimanche a été plus calme.

Hotton : cambriolages Deux cambriolages ont eu lieu vendredi soir à Ménil-Favay (Hotton). Le premier a eu lieu à 18h et l’autre un peu plus tard. C’est le père de l’occupante de la seconde maison qui a mis les voleurs en fuite. Ces derniers sont actuellement activement recherchés.

Marche : désincarcération Suite à un accident sur la N63 à Marche-en-Famenne, les pompiers Marchoix ont procédé à une désincarcération vendredi vers 21h.

Aubange : trois blessés Un accident s’est produit entre deux voitures au niveau de la douane à Aubange, vendredi vers 23h20. L’accident a fait trois blessés. Les pompiers d’Aubange ainsi que des pompiers français sont intervenus pour baliser et prendre en charge les blessés.

Manhay: Feu de toiture Samedi vers 11h, les pompiers d’Erezée, Vielsalm et Houffalize se sont rendus à rue Fontaine des Chevaux à Odeigne, pour un début d’un feu de toiture, sur fond de feu de cheminée. Beaucoup de fumée, mais l’incendie a rapidement été maîtrisé.

Messancy: moto contre voiture Samedi vers 12h40, une collision s’est produite entre une moto et une voiture rue du Beau Site à Messancy. Le motard a été légèrement blessé. Les pompiers d’Arlon sont intervenus.

Soy: feu de cheminée Les pompiers d’Érezée sont intervenus samedi vers 13h30 pour un feu de cheminée rue des Ronds-Chênes à Soy (Érezée).

Marloie: accident de circulation Samedi vers 13h50, un accident de circulation s’est produit entre deux véhicules, chaussée de Rochefort à Marloie (Marche). Les pompiers de Marche, de Rochefort ainsi que ceux de la zone Dinaphi sont intervenus. Ils ont dû désincarcérer l’un des conducteurs. L’accident a fait trois blessés légers.

Bertrix: feu de cheminée Samedi vers 17h, les pompiers de Bertrix et Paliseul sont intervenus rue de la retraite à Bertrix pour un feu de cheminée. Dégâts classiques.

Barvaux: un blessé léger Samedi peu avant 20h, un accident entre deux véhicules s’est produit au lieu-dit Au Cou de Chasse, sur la route entre Érezée et Barvaux, peu avant d’arriver à Barvaux (Durbuy). Une personne a dû être désincarcérée au niveau de la portière, par les pompiers d’Érezée et de Hamoir. On compte un blessé léger.

Heisnch: voiture sur le flanc Dans la nuit de samedi à dimanche, peu après 5h, un automobiliste a mal négocié un virage rue de la Papeterie à Heinsch (Arlon), avant de heurter un petit arbre et de terminer sa course sur le flanc. Une seule personne était à bord. Consciente, elle était bloquée et a dû être désincarcérée. Le conducteur a refusé d’être pris en charge par l’ambulance. L’arbre touché a été tronçonné par les pompiers arlonais, qui ont également procédé au balisage jusqu’au dépannage par Saint-Bernard des routes, sous l’oeil de la police.

Les pompiers de Paliseul et une échelle de Bouillon sont intervenus en province de Namur, rue de Sedan à Baillamont (Bièvres), dimanche vers 10h30 pour un feu de cheminée. Dégâts classiques.

Waha: plus de peur que de mal Dimanche aux alentours de 10h40, les pompiers de Marche, Rochefort et Ciney ont été appelés pour un incendie de bâtiment rue du Souvenir, 12, à Waha. Ce n’était finalement qu’une casserole en feu qui avait enfumé fortement la maison.

Vresse-sur-Semois: un corps retrouvéDisparue depuis le 3 janvier, Christiane Corbiau, qui résidait à Bouillon, a été retrouvée sans vie dans la Semois ce dimanche matin.