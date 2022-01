Le Real Madrid, avec Hazard titulaire, arrache l’égalisation à Elche, coup d’arrêt pour Rennes et Strasbourg (vidéos)

Le Real Madrid a eu très chaud face à Elche dimanche lors de la 22e journée du championnat d’Espagne.

Menés 0-2, les Merengues ont arraché l’égalisation sur le fil. Chez les visités, Thibaut Courtois a joué tout le match alors qu’Eden Hazard, titulaire lui aussi, a été remplacé (79e). Le Real (50 points) est toujours premier et Elche occupe la 15e position (23 points).

FT | Éder Militão arrache un point pour le Real Madrid ! 👏🇧🇷 #RealMadridElche pic.twitter.com/WV48n9p64e — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 23, 2022

Le Real a largement dominé la première période mais a subi un but sur l’unique occasion des visiteurs marqué de la tête par Luca Boyé (42e, 0-1). Entre-temps, Karim Benzema a raté la transformation d’un penalty (33e). Les 39.746 spectateurs présents au Bernabeu ont été encore plus surpris quand Pere Milla a doublé l’avance d’Elche d’un tir croisé (76e, 0-2) Le Real est parvenu à arracher le point du partage grâce à Luka Modric sur penalty pour une faute de main de Milla (82e, 1-2) et Eder Militao (90e+2, 2-2).

🧐 | Le VAR n'a pas vu de penalty lors de cette intervention sur Eden Hazard. 👀 #RealMadridElche pic.twitter.com/RWvuuIe1lU — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 23, 2022

Le Real reste leader avec 50 points, quatre longueurs devant le FC Séville.

Coup d’arrêt pour Rennes et Strasbourg

Alors qu’il menait grâce à un but de Baptiste Santamaria (19e), Rennes s’est incliné 2-1 à Clermont dans le cadre de la 22e journée du championnat de France. Jeremy Doku a joué 70 minutes avec les Bretons, qui ont été punis par deux joueurs formés chez eux: Lucas Da Cunha (60e, 1-1) et Jordan Tell (73e, 2-1). Après cette cinquième défaite sur les sept derniers matchs de Ligue 1, Rennes reste 5e (34 points) mais a encore perdu des points importants dans la course à la Ligue des Champions. Clermont est 15e (21 points).

Strasbourg, avec Matz Sels dans les buts, s’est incliné 4-3 à Bordeaux au terme d’un match fou. Les Girondins ont mené 3-0 grâce à Ui Jo Hwang (17e, 39e) et à Alberth Ellis (21e) mais les Alsaciens ont refait surface grâce à un doublé de Kevin Gameiro (43e, 57e). Toutefois, Hwang a signé un triplé (90e, 4-2), et a sauvé Bordeaux, qui a encore concédé un but par Majeed Waaris dans le temps additionnel (90e+7). Strasbourg est toujours 4e (35 points). Bordeaux est 17e (20 points).

En Allemagne, Wolfsburg a connu une nouvelle mauvaise journée en déplacement à Leipzig (2-0). Les Loups ont longtemps tenu le coup avant de subir les buts de Willi Orban (76e) et de Josko Gvardiol (85e). Mauvaise affaire donc pour Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw, qui ont joué tout le match, et Dodi Lukebakio monté au jeu (80e). Au terme de cette 20e journée et un catastrophique 2 sur 27, Wolfsburg se retrouve 15e (21 points).