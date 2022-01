Dries Mertens buteur et passeur avec Naples, Leicester encore tenu en échec (vidéo)

Naples a remporté 4-1 le derby de la Campanie face à la Salernitana dans le cadre de la 22e journée du championnat d’Italie.

Titulaire, Dries Mertens a été remplacé à la 63e minute après qu’il a marqué le deuxième but sur penalty (45e+3, 2-1) et donné le ballon décisif à Amir Rrahmani sur le troisième (47e, 3-1). Un succès facilité par l’exclusion de Frederic Vesseli (54e), le défenseur de la Salernitana.

CIRO | Dries Mertens ne tremble pas depuis le point de penalty ! 💪🇧🇪 #NapoliSalernitana pic.twitter.com/6r6m8jHa1Q — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 23, 2022

Luciano Spalletti a confirmé l’équipe, qui s’était imposée lundi à Bologne, et a retardé le retour de Victor Osinhem, alignant Mertens seul en pointe. Juan Jesus (17e, 1-0) et Lorenzo insigne sur penalty (53e, 4-1) ont permis à Naples de se hisser en deuxième position avec 49 points. La Salernitana, qui avait égalisé sur sa première attaque par Federico Bonazzoli (33e, 1-1), reste dernière (10 points).

Torino a marqué le pas (1-1) face à Sassuolo alors qu’il a ouvert la marque par Antonio Sanabria (16e, 1-0). Dennis Praet était sorti (84e) quand Giacomo Raspadori (88e, 1-1) a égalisé pour les visiteurs. Au classement, les deux équipes font du surplace: Torino reste 10e (32 points) et Sassuolo 11e (29 points).

Leicester encore tenu en échec, Arsenal partage

Le duel de la 23e journée du championnat d’Angleterre de Premier League opposant Leicester à Brighton s’est terminé par un partage (1-1). Chez les Foxes, Youri Tielemans a joué tout le match et Leandro Trossard en a fait autant avec les Seagulls. Patson Daka (46e, 1-0) a donné l’avance à Leicester, qui a de nouveau été remonté à la marque mais, contrairement au match face à Tottenham en semaine, il n’a concédé qu’un seul but inscrit par Danny Welbeck (82e, 1-1). Au classement, Brighton est neuvième (30 points) juste devant Leicester (26 points).

Christian Benteke (77e) est monté au jeu alors que Crystal Palace était mené 1-2 face à Liverpool. Cela n’a pas empêché les Reds de s’imposer 1-3. Virgil van Dijk (8e, 0-1), Alex Oxlade-Chamberlain (32e, 0-2) et Fabinho (89e, 1-3) ont confirmé la deuxième place des Liverpuldiens (48 points). Les Glazers, qui ont réduit l’écart par Odsonne Edouard (55e, 1-2), sont 13e (24 points).

Avec Albert Sambi Lokonga pendant 90 minutes, Arsenal n’a pu surprendre Burnley, la lanterne rouge (0-0). Les Gunners sont 6e (36points) et leurs adversaires restent derniers (12,points).

Aux Pays-Bas, l’Ajax a gagné le choc de la 20e journée face au PSV et a repris la tête du classement avec 48 points, deux de plus que son adversaire rotterdamois. Brian Brobbey (34e, 0-1) et Noussair Mazraoui (74e, 1-2) ont assuré le succès des Ajacides alors que Mario Götze (53e, 1-1) avait redonné espoirs au club d’Eindhoven. Monté au jeu (88e), Yorbe Vertessen n’a pas changé cette fois le cours de la rencontre en faveur de son équipe.