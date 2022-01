Rallye de Monte-Carlo: Thierry Neuville "déçu et frustré" après un week-end compliqué

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20) ont dimanche pris la 6e place du Rallye de Monte-Carlo, 1re manche du championnat du monde WRC, au terme d’un week-end compliqué pour le Saint-Vithois, qui s’était imposé en Principauté en 2020 avant de prendre la 3e place l’an dernier.

C’est "déçu et frustré" que Neuville a terminé le rallye, le premier disputé avec des voitures hybrides. "Nous avons eu un week-end difficile", dit le pilote belge. "Pendant la Power Stage, je conduisais comme si ma vie en dépendait. J’ai tout donné et j’ai été déçu par le chrono. Nous avons beaucoup travaillé en coulisses pour préparer ce rallye, non seulement Maarten et moi mais aussi toute l’équipe, et c’est difficile d’accepter de ne pas être récompensés".

Neuville, auteur du scratch dans l’ES15, pointe au 5e rang du championnat du monde avec 11 points avant la 2e manche du championnat le mois prochain en Suède.

"Nous ne baissons pas les bras", indique Thierry Neuville. "Nous essayons de garder tout le monde motivé et nous continuons à pousser. L’envie est là, c’est important. Il y a encore pas mal de travail dans différents domaines mais ce qui compte le plus, c’est la fiabilité. Nous devrons être plus compétitifs sur les prochains rallyes".