Course-poursuite et arrestations grâce aux polices flamandes et hurlue

La voiture en fuite a continué à rouler à vive allure sur l’A17, même en ayant perdu sa roue avant gauche! Com.

Samedi, un véhicule avec cinq personnes à bord a atteint jusqu’à 200 km/h sur l’A17, depuis Roulers jusqu’à chez nous. La police de Mouscron a pu arrêter l’un des individus.

"C’est grâce à une parfaite coopération entre les services de police de Riho, de Vlas, de la police routière de Courtrai et de la police de Mouscron que, finalement, quatre des cinq suspects ont pu être arrêtés peu après les faits." Voilà le message de la police flamande que nos confrères d’Het Nieuwsblad relaient ce dimanche après des faits qui se sont produits samedi matin, aux petites heures…

Tout commence donc samedi, à 5h20, lorsque survient un appel évoquant un cambriolage en cours à la chaussée de Dixmude, à Roulers.

Une patrouille locale de la zone RIHO (Roulers, Izegem et Hooglede) se rend sur place et croise la route d’un véhicule immatriculé en France avec cinq individus à bord.

Pied au plancher… sur trois roues!

S’enclenche alors une course-poursuite sur la nationale proche (la N37) avant qu’ils ne montent sur l’autoroute A 17 en direction de Tournai.

La vitesse monte jusqu’à 200 km/h. Le véhicule perd sa roue avant-gauche mais continue à prendre de la vitesse, plafonnant à 190 km/h.

En chemin, d’autres zones de police sont informées et se joignent à cette poursuite: un renfort de VLAS (Courtrai, Kurne et Lendelede) et la police de la route.

Une avarie motrice

Le véhicule connaît finalement une avarie de moteur et s’arrête sur l’autoroute. Trois individus sont directement interpellés par la police mais deux autres réussissent à prendre la fuite.

L’arrivée sur le territoire wallon en passant par chez nous implique également une alerte notamment auprès de la police de Mouscron qui interpellera près de la frontière française un quatrième individu en fuite tandis que le cinquième est toujours recherché, selon nos confrères au moment où ils rédigeaient leur compte rendu.

Les quatre personnes interpellées sont toutes de nationalité française et âgées entre 20 et 35 ans. Aucun butin n’a été retrouvé dans le véhicule.