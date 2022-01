Un routier belge habillé en femme condamné à 10 mois de prison pour vol

Le routier belge arrêté à Aubergenville (Yvelines), alors qu’il était habillé en femme, a été condamné pour vol. Il niait les faits.

Le procureur de la République avait requis 30 mois de prison, le tribunal judiciaire de Versailles (Yvelines), en France, a finalement condamné Michael K., un routier ostendais de 39 ans, à 10 mois de prison pour un vol avec effraction.

Selon "78 Actu", l’affaire remonte au 29 décembre dernier. Travaillant depuis le mois de mars pour une société active dans le transport international d’engins de chantier, le routier belge s’arrête à Aubergenville. Une dame appelle les services de police pour leur signaler un cambriolage. On retrouve alors un routier belge caché derrière une voiture. L’homme est habillé en femme et on retrouve dans son sac à dos des outils appartenant à la plaignante.

"D’abord, tous les outils se ressemblent", a soutenu le prévenu à l’audience. "Et moi, j’en ai toujours besoin pour mon travail. Ensuite, je suis bien rentré dans ce jardin, mais c’était uniquement pour qu’on ne voie pas que j’étais habillé en femme. Je croyais que c’était un jardin public. J’ai vu de la lumière dans la maison. J’ai poussé une fenêtre qui était déjà ouverte. Juste comme ça. Et puis je suis parti."

L’homme n’a pas su convaincre les autorités qui l’ont condamné à de la prison ferme.