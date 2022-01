Météo: alerte jaune aux conditions glissantes cette nuit et lundi matin

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis dimanche une nouvelle alerte jaune aux conditions glissantes dans plusieurs régions de Belgique, à l’exception des provinces de Liège, de Namur, de Luxembourg, ainsi qu’au littoral.

Le temps sera gris et humide, dimanche après-midi, même si quelques éclaircies vont réussir à se faufiler au sud du sillon Sambre et Meuse.

En soirée, la couverture nuageuse pourrait aussi se déchirer sur le centre et le nord­ est du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 1 et 4 degrés en Haute Belgique, jusqu’à 6 degrés ailleurs.

Cette nuit, il fera très froid en Belgique: les minima varieront entre 0 et -5 degrés, sous un vent faible à modéré.

L’IRM a d’ailleurs lancé un avertissement aux conditions glissantes qui vaudra de 03h00 du matin cette nuit jusqu’à 11h00 lundi.

"Après minuit et après le développement d’éclaircies, du brouillard givrant pourra se former principalement sur le nord et le centre du pays. Des plaques de givre pourront par endroits rendre les routes glissantes", met en garde l’IRM.

Prudence sur la route cette nuit et ce lundi matin. IRM

Un soleil généreux lundi avant le retour de la grisaille

Lundi, retour d’un temps sec avec un soleil généreux sur la plupart des régions et des températures comprises entre 2 et 7 degrés.

Mais l’accalmie sera de courte durée, puisque mardi et mercredi le ciel se teintera à nouveau de gris et les valeurs ne dépasseront pas les 3 à 4 degrés.