Vaste opération de contrôle pour la sécurité routière en province du Luxembourg

La 13e édition du "week-end sans alcool au volant", à l’initiative de la police fédérale de la route, se poursuit jusqu’à lundi matin, 6h00.

Une centaine de policiers locaux et fédéraux sont mobilisés tout au long du week-end en province du Luxembourg dans le cadre d’une vaste opération de contrôle liée à la sécurité routière. Organisée dans le cadre de l’opération "week-end sans alcool au volant" menée à l’échelle nationale, l’opération marque également le lancement d’un protocole réunissant les six zones de police locale de la province, le gouverneur, le procureur du roi et la police fédérale.

"Le but est d’unir nos efforts pour lutter contre l’insécurité routière en province du Luxembourg", explique Christophe Brück, commissaire divisionnaire et directeur coordinateur à la police fédérale au niveau de l’arrondissement du Luxembourg. "Si le nombre d’accidents en province du Luxembourg n’est pas plus élevé qu’ailleurs dans le pays, leur gravité y est deux fois plus élevée que la moyenne nationale."

Outre les grands facteurs à risques que sont la conduite sous influence, la vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du smartphone au volant, des éléments topographiques et météorologiques plus spécifiques à la province peuvent expliquer cette tendance.

"Une météo qui rend les routes plus glissantes, un réseau secondaire à flanc de vallée qui pardonne moins les erreurs de conduite, mais aussi le fait que les gens doivent parcourir des distances plus importantes", poursuit le commissaire divisionnaire.

Samedi soir, des contrôles avaient notamment lieu près du pont de Recogne (Libramont), où les automobilistes sans ceintures étaient invités à monter à bord d’une voiture tonneau.

"On se doit de travailler sur le comportement des gens via des actions de sensibilisation et de contrôle", observe Christophe Brück. L’opération se poursuivra tout au long du week-end sur l’ensemble de la province.