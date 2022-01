L'Inter Milan, leader conforté grâce à Dzeko (vidéo)

L'Inter Milan a longtemps buté sur le mal classé Venise (17e), samedi à San Siro, avant de s'imposer in extremis (2-1) grâce à un coup de tête décisif d'Edin Dzeko (90e) qui permet aux Nerazzurri de conforter leur place de leader de la Serie A.

Comme en Supercoupe d'Italie, arrachée à la Juventus à l'ultime seconde (2-1 a.p.), et comme en 8e de finale de la Coupe d'Italie, où l'Inter a semblé éliminé jusqu'à la 90e minute avant de revenir et se qualifier en prolongation contre Empoli (3-2 a.p.), Simone Inzaghi et ses joueurs ont su faire basculer de leur côté un match compliqué.

"L'équipe y a cru jusqu'au bout, bravo à eux, considérant la période, matches de 120 minutes que nous avons disputés et le but pris aujourd'hui", a commenté Inzaghi.

Entrés dans le match un ton en dessous, les Nerazzurri se sont fait surprendre par une tête de Thomas Henry (19e), quatrième but en Serie A pour le Français arrivé cet été à Venise en provenance de Louvain (Belgique).

Malgré des résultats en berne (neuf matches de rang sans succès) et ses absences pour Covid-19 (cinq positifs), l'équipe de la Lagune a bien résisté en évitant de trop reculer.

Cela n'a pas suffi: les Milanais ont égalisé avant la pause, sur un but de Nicolo Barella, en embuscade après une belle volée d'Ivan Perisic repoussée par le gardien vénitien (40e).

Et, assez logiquement au vu de leur domination et de la richesse du banc, ils ont fini par l'emporter: Dzeko, après avoir gâché deux belles occasions (51e, 57e), n'a pas raté l'ultime tête qui s'est présentée.

"Ce n'était pas un match facile, ça peut arriver de souffrir mais l'important est de gagner", a savouré le Bosnien, auteur de son neuvième but en championnat, le premier depuis le 4 décembre.

Les Nerazzurri (53 pts) portent à cinq points leur avance sur leur dauphin, l'AC Milan (48 pts), qui accueille dimanche la Juventus sur cette même pelouse de San Siro de plus en plus abîmée en raison de la multiplication de rencontres: "Le terrain est un désastre", a assuré Dzeko - "Il est injouable", a abondé Inzaghi

Dans l'après-midi, le Genoa a pour sa part inauguré par un 0-0 plutôt prometteur le bail de son nouvel entraîneur Alexander Blessin, technicien inexpérimenté arrivé cette semaine d'Ostende (Belgique) pour succéder à Andriy Shevchenko.

Le "Griffon", avant-dernier, n'a certes pas réussi à trouver la faille contre l'Udinese (14e), mais il a rassuré son public avec une belle combativité et une fin de match solidaire, à dix contre onze après l'exclusion de Andrea Cambiaso (79e).

En soirée, samedi, la Lazio Rome (8e) accueille l'Atalanta Bergame (4e).