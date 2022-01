LIVE | Charleroi - La Gantoise: duel entre 5e et 6e

Ayant repris le championnat par une défaite 3-O à l’Antwerp après la trêve hivernale, Charleroi affronte La Gantoise, dans un duel d’aspirants aux play-off 1.

Edward Still définissait, en conférence de presse vendredi, cette rencontre comme "un top match contre un top adversaire", en n’évitant pas d’encenser l’effectif (mais aussi le coach) des Buffalos. Sortant de deux 3-0 en championnat (OHL, Antwerp), le coach de Charleroi regrette les deux erreurs de début de match à Anvers. "Oui, ces résultats sont mauvais et loin d’être acceptables, cependant nous devons maintenant avancer et ne pas céder à la panique d’avoir subi deux défaites de suite".

+ à lire aussi | Après son 3 sur 12, Charleroi doit réveiller son orgueil

Privé de Descotte (blessé à la cheville), Koffi (CAN), Zedadka, Willems et Lutte (blessés), Desprez (Covid) et Tchatchoua (suspendu), l’entraîneur carolo a dû faire preuve de créativité pour remplacer Bayo, qui ne peut pas jouer contre La Gantoise.

Côté flandrien, après s’être qualifiés en demi-finale de Coupe de Belgique contre le Standard, les Buffalos avaient pris un bon point face aux leaders l’Union Saint-Gilloise et un moins bon point contre Courtrai à domicile.

Gent, dépourvu de ses deux meilleurs buteurs, évoluera en 3-5-2 avec Nurio Fortuna et Castro-Montes en pistons sur les côtés. Gianni Bruno et Hjulsager sont annoncés aux plus hauts postes Gantois.