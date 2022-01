Michael Valkanis (Eupen): « Un match étrange »

Eupen aurait pu l'emporter ce samedi à Courtrai (1-1), oui, mais globalement, le match nul semble logique. Voici ce qu'en dit l'entraîneur faisant fonction des Pandas.

"C’était une rencontre étrange" dixit le (nouveau) T2 d’Eupen Michael Valkanis, coach principal en l’absence de Stefan Krämer (Covid-19). "Durant les 20 premières minutes, on s’est mis en difficulté… Mais la bonne chose, c’est qu’on a su s’en sortir, marquer, maîtriser le ballon et mener 0-1 à la pause."

La 2e période était plus décousue. Et l’égalisation de Courtrai (52e) a quelque peu freiné les Germanophones.

"En 2e mi-temps, on a vu l’équipe locale presser et chercher l’égalisation. De notre côté, on a maintenu l’effort mais on a aussi vu qu’on récupérait pas mal de joueurs qui avaient été absents pour cause de Covid. Certains n’ont eu que deux séances pour préparer ce match. Mais le positif, c’est que ceux qui sont rentrés ont montré de bonnes choses en amenant leur énergie dans cette partie."

Et Valkanis de voir le verre à moitié plein: "Au vu du contexte de ces deux dernières semaines, on est content de prendre un point à l’extérieur et on peut maintenant préparer le prochain match de mercredi (NDLR: à Eupen, face à Standard)"