Amadou Onana et Lille s’inclinent à Brest, défaite de Nacer Chadli et Basaksehir

Alors que le jeune Belge Amadou Onana et Lille s’inclinaient 2-0 à Brest, Chadli, titulaire avec le club turc de Basaksehir, s’inclinait lui-aussi à Goztepe

Samedi soir, le Stade Brestois s’est imposé 2-0 face à Lille pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Amadou Onana, qui a débuté sur le banc lillois, a disputé les vingt-cinq dernières minutes de jeu.

Lille a manqué une occasion de reprendre quelques places au classement et de mettre la pression sur ses concurrents en concédant la défaite face à Brest, sur un but contre son camp de Tiago Djalo (3e) et un penalty de Steve Mounié en toute fin de rencontre (90e+5).

Amadou Onana, titulaire régulier au cours des dernières semaines, a débuté la rencontre sur le banc. Il a remplacé Timothy Weah à la 67e minute et est monté au jeu en même temps qu’Hatem Ben Arfa, la nouvelle recrue lilloise qui n’avait pas foulé les pelouses depuis la saison passée.

Au classement, Lille est 8e avec 32 points, à 2 points de la 5e place occupée par Rennes et synonyme de qualification européenne. Brest est 12e avec 28 points.

En Turquie, Basaksehir, avec Nacer Chadli titulaire et présent durant 78 minutes, a connu aussi la défaite 1-2 à domicile face à Goztepe. La rencontre entrait dans le cadre de la 23e journée de la Super Lig. Les visiteurs, avec Dino Arslanagic présent en première mi-temps, ont trouvé l’ouverture grâce à Cherif Ndiaye (38e) et Halil Akbunar (87e). Basaksehir a réduit score trop tard (90e+5) via Aleksic pour espérer sauver un point. Au classement, Chadli et ses équipiers restent huitièmes et possèdent 34 unités avec un bilan récent de deux points sur douze depuis la Noël. Gotzepe se dégage de la zone rouge après ce quatrième succès de rang et se retrouve 13e (sur 20) avec 27 points.