Covid: visites suspendues à la Roselle

Deux cas de coronavirus ont été détectés au sein de la maison de repos.

Une maison de repos d’Ath doit être temporairement fermée. La Ville annonce ainsi que deux cas de Covid ont été détectés à la Roselle, au boulevard de l’Hôpital. Elle précise que toutes les mesures préconisées par l’Aviq ont été prises et que donc, temporairement, les visites aux résidents sont impossibles afin d’éviter les contacts et la propagation du virus.

"Il n’est donc plus possible pour les familles et amis de se rendre sur place", indique la Ville, qui ajoute au passage que cette mesure ne concerne pas la maison de repos des Primevères, où les visites sont toujours possibles.

"Les familles des personnes concernées ont été contactées par notre CPAS, poursuit la Ville dans son communiqué. Toutes les mesures sont prises pour que cette fermeture soit de la plus courte durée possible."