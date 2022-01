WRC Monte-Carlo ES10: Ogier signe le scratch et revient à égalité avec Loeb, gros souci pour Neuville

Problèmes pour Greensmith et Neuville, abandons pour Lefèbvre, Solberg Jr a perdu 33' suite à une sortie et risque de devoir se retirer aussi...

Il s'en sont passées des choses dans cette dixième spéciale. Au niveau de la bataille en tête, Sébastien Ogier signe le meilleur temps (son 4e sur ce rallye) et revient à égalité avec Sébastien Loeb se plaignant de ses pneus supers tendres.

"Ce type de spéciale très sale avec beaucoup de coupes ne me convient pas avec ses pneus supers tendres," avouait le nonuple champion.

"Moi aussi je suis en difficultés avec ces pneus qu'on a dû monter pour affronter la prochaine spéciale avec une portion de neige, " confessait Sébastien Ogier

Avant le juge de paix du jour, les deux Seb ont donc les compteurs à nouveau à zéro.

Derrière Elfyn Evans s'accroche et Kalle Rovanpera assure un nouveau triplé des Yaris. Le Gallois n'a concédé qu'1.1 ici à son équipier chez Toyota et reste le meilleur des candidats au titre.

Derrière, cela se décante avec pas mal de soucis pour plusieurs concurrents à commencer par Thierry Neuville qui perd 23.6 et pense que c'en est terminé: "On a d'abord pris une pénalité de dix secondes pour retard car on a essayé de fixer un problème sur le routier puis on a cassé quelque chose dans la spéciale. C'est terminé je crains pour nous..."

Craig Breen passe désormais quatrième à 1.02.6, 11 secondes devant Thierry Neuville qui reste provisoirement cinquième. Malgré un tête-à-queue Takamoto Katsuta profite de la crevaison de Gus Greensmith pour remonter au 6e rang devant Kalle Rovanpera remonté 7e et Ott Tanak redoublant de prudence vu qu'il n'a plus de roue de secours depuis sa crevaison dans la spéciale précédente. S'il crève à nouveau, l'Estonien sera contraint à l'abandon tout comme Stéphane Lefebvre, le leader du WRC qui est sorti de la route à un km environ de l'arrivée, a tapé et arraché à la roue arrière droite. C'en est malheureusement terminé pour le pilote DG Sport et cela fait remonter Grégoire Munster et sa Hyundai au 4e rang en WRC2, le troisième des Juniors.

ES9: Scratch pour Evans, Ogier revient à 6.5 de Loeb

Disputée une seule fois, la 9e spéciale de Thorame Haute a vu Toyota signé son premier triplé avec dans l'ordre Elfyn Evans, Kalle Rovanpera et Sébastien Ogier. Le Français a perdu 3.2 sur le Gallois auteur de son premier scratch du rallye, mais à repris 3.4 à Sébastien Loeb, l'écart entre les deux leaders chutant à 6.5.

"Je ne suis pas content de ma voiture, le système hybride ne m'aide pas," grimaçait le Gapençais à l'arrivée.

Sébastien Loeb a perdu 7.3 et le savait avant même de connaître les chronos de ses rivaux: "On est garé. Je n'ai pas réussi à trouver le rythme et toi non plus d'ailleurs," a t-il de suite confié à sa copilote Isabelle Galmiche une fois passée l'arrivée. "La route est très sale, j'ai beaucoup de sous-virage et mon pilotage n'était pas top non plus."

Peut-être les pilotes Ford soufrent-ils d'avoir monté deux pneus supers tendres: "Notre Puma a effectivement beaucoup plus de mouvement qu'hier."

Du côté de Hyundai, Ott Tanak a perdu 1'17 avec une crevaison à l'arrière gauche: "Je n'ai rien touché, c'est une crevaison lente," se défendait l'Estonien chutant du coup au 8e rang derrière Takamoto Katsuta. Thierry Neuville a signé un honnête quatrième chrono à 5 secondes du scratch mais n'était pas satisfait: "La voiture patine tout le temps. Il est impossible de rouler vite."

En WRC2, Andreas Mikkelsen signe le meilleur temps et revient à 2 dixièmes du leader Stéphane Lefebvre.A noter que le champion WRC3 Yohan Rossel a écopé de 5'50 de pénalité ce qui a promu Bulacia sur le podium provisoire et Grégoire Munster au 5e rang de la catégorie.