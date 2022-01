Covid: de plus en plus de jeunes pensent au suicide

Si la Belgique ne dispose pas de chiffres officiels sur cette problématique, les acteurs de terrain ne peuvent que constater les tendances: de plus en plus de Belges, et notamment de jeunes, sont aujourd’hui confrontés à des pensées ou des gestes suicidaires. Décryptage.

Depuis bientôt deux ans, notre société se trouve dans un contexte de crise sanitaire bouleversée à de multiples niveaux. Parmi ceux-ci, naturellement, l’on retrouve la santé.

Longtemps relégués dans l’ombre des statistiques concrètes et quotidiennes de contaminations, d’hospitalisations et de décès, les enjeux liés à la santé mentale explosent aujourd’hui de tous côtés, émergent de plus en plus au sein des cercles décisionnels et s’invitent désormais dans l’argumentaire des mesures édictées par le Comité de concertation chargé de gérer la sortie de crise.

Dépression, burn-out, repli sur soi ou encore retard scolaire pour ne citer que quelques exemples, l’impact de cette crise sur notre santé mentale s’observe ainsi sous différentes formes, dont l’une des plus marquantes réside dans la pensée suicidaire, laquelle semble de plus en plus récurrente au sein de notre société.

