Trois centres de sports d’hiver accessibles dans les cantons de l’Est

Trois centres de sports d’hiver ont ouvert leurs portes ce samedi matin dans les cantons de l’Est.

Il s’agit de La Baraque Michel, du Signal de Botrange et du centre de Losheimergraben, sur le territoire de la commune de Bullange, indique l’agence du tourisme de l’Est de la Belgique dans son bulletin d’enneigement quotidien.

Un manteau blanc d’une dizaine de centimètres recouvre le sol mais la qualité de la poudreuse n’est pas extraordinaire pour la pratique des sports de glisse. Les pistes ne sont d’ailleurs pas tracées. "Les quelques centimètres de neige qui sont tombés hier ont été damés par le passage de nombreux piétons. Le sol étant très chaud, il est impossible de passer avec les machines en vue de tracer les pistes", explique Alexandre Féchir, gestionnaire du centre de Signal de Botrange.

Si les skieurs ne sont pas très nombreux, les promeneurs se déplacent vers les hauteurs du pays pour profiter des paysages et de l’air frais. "Les conditions climatiques sont incertaines pour aujourd’hui. A l’heure actuelle, il pleut. La journée ne devrait pas être ensoleillée et s’annonce très humide. Les policiers sont prêts et veilleront au bon déroulement des choses pour éviter le chaos de l’année dernière mais, je ne pense pas que l’on fera face à une masse de visiteurs ce samedi", indique Daniel Stoffels, le bourgmestre de Waimes.