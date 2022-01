Chiffres Covid en Belgique ce samedi 22 janvier 2022: les patients continuent d’arriver dans les hôpitaux

Le nombre de lits occupés par les patients contaminés par le coronavirus est toujours en hausse. Bonne nouvelle cependant, les soins intensifs connaissent une baisse.

Entre le 15 et le 21 janvier, il y a eu en moyenne 271 patients admis à l’hôpital et positifs au Covid-19, soit une augmentation de 43% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2.851 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 364 patients traités en soins intensifs (-11%), indique samedi Sciensano, l’institut de Santé publique. Vendredi, 2.736 personnes contaminées par le coronavirus étaient hospitalisées.

Quelle évolution des contaminations Covid en Belgique ?

Entre le 12 et le 18 janvier, 35.975 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 49% par rapport à la semaine précédente. On dénombrait 31.780 nouvelles contaminations vendredi, 28.252 jeudi et 27.761 mercredi.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,29 (+23%). Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer.

Quel est le bilan des décès ?

Au cours de cette période, près de 22,1 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+10%), portant le bilan à environ 28.800 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.