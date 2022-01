1B Pro League: le RWDM entame son année par une victoire contre Lommel et se hisse à la deuxième place

Le RWDM a enchaîné une troisième victoire consécutive et un huitième match sans défaite en championnat en s’imposant 2-0 au stade Edmond Machtens contre Lommel BELGA

Le RWDM a enchaîné une troisième victoire consécutive et un huitième match sans défaite en championnat en s’imposant 2-0 au stade Edmond Machtens contre Lommel vendredi soir lors du match d’ouverture de la 17e journée de D1B.

Pour son retour, Igor De Camargo a été impliqué sur le premier but bruxellois. Grâce à ce résultat, les Molenbeekois reprennent la deuxième place du classement avec 26 points aux dépens de Waasland-Beveren (24). De son côté, Lommel reste septième et avant-dernier avec 16 unités.

Les Bruxellois alignaient d’entrée Igor De Camargo, revenu à Molenbeek après un premier passage lors de la saison 2005-2006 quand le club portait le nom du FC Brussels.

Pour sa première rencontre, le Belgo-brésilien se montrait décisif, puisqu’il était impliqué sur l’action qui amenait le premier but de la rencontre. À la 43e minute, il combinait dans le rectangle avec son coéquipier Glenn Claes, qui récupérait le ballon après un une-deux. Il était fauché par Jesper Tolisson et l’arbitre indiquait le point de penalty. Le capitaine du RWDM, Nicolas Rommens, ne se faisait pas prier et prenait le gardien à contre-pied (44e, 1-0).

À deux minutes du terme, Kevin Nzuzi partait en contre et allait tromper le portier Lommelois à ras-de-sol, rentrant son 5e but de la saison.

Avant cette rencontre, le RWDM était sur une spirale positive en championnat, puisque les Bruxellois restaient sur sept matchs sans défaite (trois partages et quatre victoires). Leur dernier revers date du 17 octobre face à Westerlo (1-2).

De son côté, Lommel a enregistré sa dernière victoire ce même jour contre Mouscron (3-0). Depuis, les Limbourgeois ont partagé à trois reprises et concédé cinq défaites.

Le mardi 25 janvier, le RWDM disputera sa rencontre reportée du 10 décembre qui devait l’opposer à Westerlo. Le duel avait été postposé en raison des conditions météorologiques, la neige rendant le terrain impraticable.