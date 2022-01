Avec sa Puma, Loeb retrouve chaussure à son pied lourd

Pour son retour à 47 ans, le nonuple champion mène avec 9.9 d’avance sur Ogier.

C’est une magnifique histoire. Celle d’un double retour aux sommets. D’abord celui du légendaire Sébastien Loeb, qui n’avait plus roulé en WRC depuis septembre 2020 et dont la dernière victoire au plus haut niveau remonte à l’Espagne 2018. Mais aussi celui de Ford dont le dernier succès en WRC date du titre de Sébastien Ogier il y a trois ans.

Seule marque à aligner un nouveau modèle, Ford M-Sport a réussi son coup avec cette nouvelle Puma diablement rapide.

Comme on pouvait le supposer à la veille du coup d’envoi de la saison, l’équipe de Malcolm Wilson, la première à tester la nouvelle réglementation hybride, a quelques longueurs d’avance.

"Il est difficile de décrire comme cette auto est bonne", a déclaré l’outsider Gus Greensmith après avoir profité d’une défaillance du système hybride de son chef de file pour signer son premier meilleur temps en Mondial dans l’ES7.

Dernier des pilotes de Rally1 à s’élancer, soit dixième après la sortie de route précoce dans l’ES4 de son jeune équipier Adrian Fourmaux (sa voiture est détruite après avoir tapé le rocher puis fait une chute d’une cinquantaine de mètres), Sébastien Loeb a aligné quatre scratches vendredi pour s’emparer du leadership à l’issue de la 5e spéciale et achever la journée avec une avance de 9.9 sur la Toyota de Sébastien Ogier.

"Si je suis surpris? Je l’ai été en signant le meilleur temps lors du premier passage à la spéciale d’essais jeudi matin, expliquait la star de 47 ans. Là j’ai compris que j’avais une arme redoutable. Cette Puma est fantastique à piloter. Je me sens en confiance et j’ai pu attaquer. Malgré les conditions difficiles, j’ai été à la limite tout le temps sauf dans la dernière où j’ai lâché quelques secondes sur les portions givrées."

Et qu’en pense son grand rival Seb Ogier, ponctuant la journée sur un meilleur temps pour reléguer son équipier Elfyn Evans à 12 secondes? "Notre Yaris manque de traction et de stabilité par moments. Bravo à M-Sport qui a fait du super boulot."

Seb Ogier ne s’avoue toutefois pas encore vaincu. La bataille entre les deux plus grands champions du WRC va se poursuivre tout au long du week-end.