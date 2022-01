JO 2022: Bart Swings s’envole pour Pékin en pleine confiance

Le patineur de vitesse Bart Swings est la meilleure chance de médaille belge aux prochains Jeux olympiques d’hiver de Pékin.

Il y a quatre ans, il avait remporté celle d’argent dans l’épreuve départ groupé (la mass start) à Pyeongchang, en Corée du Sud. Il avait aussi obtenu trois diplômes olympiques (une place dans le top 8) dans le 1500 m (6e), le 5000 m (6e) et le 10.000 m (8e). "Mes bons résultats de la période écoulée me donnent beaucoup de confiance", a déclaré Swings vendredi après l’annonce de la sélection belge définitive pour Pékin.

Dans la mass start, qui figure pour la deuxième fois au programme olympique, Swings est l’un des favoris. Le fer de lance du Team Belgium a décroché récemment à Heerenveen le titre de champion d’Europe dans sa course favorite. Mais à Pékin, il devra également faire face au champion du monde américain Joey Mantia et au champion olympique sud-coréen Lee Seung-Hoon, entre autres. "Ils ont le plus de vitesse", a déclaré Swings. "Mais le départ groupé est plus qu’un simple tour rapide à la fin. Il y a beaucoup d’implication tactique, donc beaucoup de choses peuvent arriver. C’est pourquoi tout le monde est en réalité un concurrent".

"Je me rends à Pékin avec un sentiment très positif", a déclaré Swings. "Même si j’éprouve cette tension et ce stress comme tout le monde pour éviter d’être infecté par le coronavirus. Mais mes bons résultats récents me donnent beaucoup de confiance. Le patinage se passe bien et physiquement je me sens au top. Outre le départ groupé, le 5 km se passe également bien cette saison, avec plusieurs top 5. Cette distance a toujours été l’un de mes objectifs et constitue en fait une sorte d’indicateur de valeur pour moi. On se bouscule dans le 5000 m, le niveau a un peu augmenté ces dernières années. Avec Roest et Van der Poel, il y en a deux qui sont au-dessus du lot. Je me considère sur le 5 km comme l’un des nombreux outsiders pour une médaille".

"Cette saison, j’ai continué à progresser, et cette ligne positive est importante pour performer aux Jeux", a déclaré Swings, qui n’est pas candidat pour être le porte-drapeau belge lors de la cérémonie d’ouverture. "Deux jours plus tard, je patine déjà le 5000 m, sur lequel je dois me concentrer. La cérémonie peut prendre du temps et coûter de l’énergie et aussi à cause de Covid-19 je préfère rester loin des grands groupes. Je ne suis donc pas éligible."

Swings était également présent aux Jeux de 2014 à Sotchi, où il a terminé quatrième sur le 5000 m et cinquième sur le 10.000 m. À Pékin, il sera en action sur le 1500 m, le 5000 m, le 10.000 m et la mass start.