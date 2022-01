Codeco du 21 janvier 2022: un baromètre en trois phases: jaune, orange et rouge

Le baromètre corona décidé vendredi par le comité de concertation entrera en vigueur vendredi prochain, le 28 janvier. Celui-ci comporte trois codes, jaune, orange et rouge. À chaque code correspondent des mesures spécifiques.

Trois secteurs sont concernés par le baromètre: les événements publics, les activités récréatives en groupe et l’horeca. Pour chaque secteur, quatre contextes ont été définis: intérieur non dynamique (participants assis), intérieur dynamique (participants debout), extérieur non dynamique et extérieur dynamique.

Pour les événements publics (événements culturels et sportifs, cinémas, festivals, congrès), le port du masque sera obligatoire en code orange et rouge. En code jaune, un masque FFP2 sera conseillé pour les personnes vulnérables. Le Covid Safe Ticket sera, lui, obligatoire uniquement en code orange et rouge, à partir de 50 personnes à l’intérieur et à partir de 100 personnes à l’extérieur. Pour les capacités, aucune limite ne sera prévue en code jaune. En code orange, la capacité maximale autorisée sera de 90%, portée à 100% si la norme de qualité de l’air est respectée. En code rouge, la capacité maximale sera de 70%, voire de 100% en cas de respect des normes de qualité de l’air. Les événements "intérieur dynamique" (congrès debout, événement où l’on danse, fête du personnel) seront par contre interdits en code rouge.

Pour les activités récréatives en groupe (activités culturelles — ateliers, répétitions -, jeunesse et sport), aucune restriction n’est prévue en cas de code jaune. Seul le port du masque FFP2 sera conseillé à l’intérieur pour les personnes vulnérables. Le CST ne sera pas d’application et sera optionnel à partir de 50 adultes en cas de code orange ou rouge. En ce qui concerne les capacités, aucune restriction n’est prévue en code jaune, ni en code orange à l’extérieur. En code orange, la capacité sera limitée à 200 participants à l’intérieur. En code rouge, ce sera maximum 100 à l’intérieur et 200 à l’extérieur. Les nuitées ne seront plus interdites.

Pour l’horeca, aucune restriction ne sera prévue en code jaune et le CST ne sera pas en vigueur. A partir du code orange, le port du masque et le Covid Safe Ticket deviennent obligatoires. En code rouge, une heure de fermeture sera définie, entre 23h00 et 01h00 du matin. A partir du 28 janvier, le codeco a décidé d’une fermeture à minuit. En code rouge, la limitation à 6 personnes par table sera en vigueur et la consommation debout ou au bar sera interdite. Les établissements "intérieurs dynamiques" devront fermer (vie nocturne, cafés dansants).

Le baromètre ne sera "pas un pilote automatique", a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo. Les mesures annoncées peuvent dès lors être ajustées en fonction de la situation épidémiologique. Pour les secteurs non concernés par le baromètre, le codeco peut toujours édicter des mesures sanitaires.