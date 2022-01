Shell a désormais officiellement perdu son prédicat royal

Royal Dutch Shell ne s’appelle désormais plus que Shell. L’entreprise a en effet officiellement perdu le prédicat royal qui était attaché au groupe pétrolier et gazier depuis la fin du 19ème siècle.

Le nom a été officiellement modifié et cela a également été communiqué aux bourses d’Amsterdam et de Londres, entre autres, qui traiteront prochainement cette modification.

Celle-ci avait déjà été annoncée l’année dernière. Shell a choisi de devenir pleinement britannique sur le papier et de transférer son siège social au Royaume-Uni. Par conséquent, il n’a pas été possible de conserver le prédicat royal, qui avait été accordé par le roi Willem III en 1890 avec la création de la "Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbbronnen in Nederlandsch-Indië". Celle-ci a fusionné avec la société britannique Shell au début du 20e siècle.

Selon le groupe pétrolier et gazier, ce déménagement devrait permettre à la société de fonctionner de manière plus rapide et plus souple. Shell était déjà une société britannique, mais le groupe avait son siège aux Pays-Bas et y était également basé à des fins fiscales. La délocalisation de Shell serait motivée par la non-abolition de l’impôt sur les dividendes aux Pays-Bas. Auparavant, Unilever avait également décidé de devenir entièrement britannique sur papier pour la même raison.

Le directeur général de Shell, Ben van Beurden, avait auparavant qualifié la perte du prédicat royal d’"extrêmement douloureuse et regrettable". Mais, selon lui, à part la délocalisation du top management de l’entreprise à Londres, qui coûtera plusieurs dizaines d’emplois, rien ne changera. Shell emploie environ 8.500 personnes aux Pays-Bas et la société y restera active, notamment dans le domaine du développement des énergies renouvelables.