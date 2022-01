Codeco du vendredi 21 janvier 2022: le certificat de vaccination limité à 5 mois au 1er mars, sauf booster

Le Comité de concertation, qui s’est réuni ce vendredi 21 janvier 2022, a décidé de modifier la durée de validité du certificat de vaccination contre le Covid.

À partir du 1er mars, il faudra avoir eu une dose booster de vaccin contre la Covid-19 pour avoir un certificat de vaccination valable, sauf si la primo-vaccination complète (donc la dose de vaccin Janssen ou la deuxième dose d’un autre vaccin) date de moins de 5 mois, a décidé le Comité de concertation vendredi.

La validité du CST en ce qui concerne la vaccination sera précisément limitée à "150 jours" (environ 5 mois) à partir du 1er mars, sauf s’il y a dose booster. Dans ce cas, sa durée est illimitée. Cette validité réduite à 5 mois (plutôt que 270 jours actuellement, précisent les gouvernements) vaut uniquement pour les personnes à partir de 18 ans.

Le certificat "de rétablissement" sera aussi limité à 150 jours.

Concrètement, si vous avez été vacciné avec le vaccin Johnson & Johnson ou la seconde dose d’un autre vaccin avant le 1er octobre, il faut avoir la dose booster avant le 1er mars pour que votre CST "vaccination" soit encore valable à ce moment-là.

De l’aveu même du Premier ministre Alexander De Croo et du ministre-président flamand Jan Jambon, en conférence de presse, le CST reste actuellement "un outil important pour faire en sorte que les citoyens se fassent vacciner", dose booster comprise.

Mais "est-ce que le CST est là pour l’éternité? Absolument pas", a tenu à rassurer le Premier ministre face aux journalistes. "Si on voit après omicron que les contaminations et la situation dans nos hôpitaux sont stabilisées, on examinera avec attention l’utilisation du CST. On ne le gardera pas un seul jour de trop, je vous le garantis."