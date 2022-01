La patronne du FMI estime que la Chine doit revoir son approche stricte du Covid

La Chine devrait revoir son approche stricte du coronavirus, car la propagation rapide du variant Omicron est différente des vagues précédentes du virus. C’est l’avis de la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

Cette dernière a l’impression que les restrictions strictes imposées, par exemple, aux usines et aux ports, commencent de plus en plus à ressembler à un "fardeau", entravant la reprise économique en Chine même et en général. S’exprimant sur la chaîne d’information américaine CNBC, la responsable a déclaré que l’approche de la Chine, bien que réussie au départ, comporte désormais plus de risques que d’avantages.

L’Omicron est connu pour être hautement infectieux mais il est moins pathogène. La Chine applique depuis un certain temps des règles de quarantaine très strictes pour les personnes dont le test de dépistage est positif. Celles-ci ne peuvent par exemple pas se rendre au travail. Les autorités n’hésitent pas non plus à imposer des restrictions importantes, par exemple au transbordement de marchandises.

Il s’est récemment avéré que la navigation dans les ports chinois a de nouveau été sérieusement perturbée par la pandémie. Les calendriers d’expédition ont été considérablement touchés par des retards et des déviations. Le constructeur automobile Toyota, par exemple, a également dû fermer une usine. Ces perturbations posent des problèmes dans le monde entier car elles ont un effet sur les chaînes d’approvisionnement des entreprises.

Le FMI doit publier la semaine prochaine ses nouvelles prévisions économiques pour l’économie mondiale. Une annonce qui aura lieu plus tard qu’initialement prévu car l’organisation a déclaré avoir besoin de plus de temps pour traiter la nouvelle vague du virus dans ses calculs. Mme Georgieva avait déjà prévenu le mois dernier que les nouvelles estimations de la croissance économique mondiale seraient probablement plus sombres que celles de l’automne dernier.