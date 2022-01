Bar saccagé à Waremme: "Les policiers ont agi avec intégrité, professionnalisme et impartialité"

La zone de police de Hesbaye réagit aux propos tenus par l’ex-gérante du Beer Bar. Propos jugés "diffamants et calomnieux".

Il y a une dizaine de jours, le bourgmestre de Waremme fermait définitivement le Beer Bar, déjà sous le coup d’un arrêté de fermeture. La raison? Fin décembre, la tenancière saccageait tout dans son établissement alors que le café était réputé dans le quartier pour tapage nocturne, bagarres et fermetures tardives. Cet arrêté de fermeture définitif règle les problèmes liés à la gestion de l’établissement.

Samedi dernier, nous faisions état de la décision prise par le bourgmestre Jacques Chabot mais aussi de la réaction de la gérante du Beer Bar… qui n’y allait pas de main morte dans ses explications. Affirmant que les policiers s’étaient présentés dans son établissement sans mandat, qu’elle les avait bombardés avec ce qu’elle avait, notamment des bouteilles d’alcool et s’était dénudée "pour les provoquer". Elle affirmait aussi, entre autres choses, avoir été "tabassée, volée, menacée" par les policiers.

Et là, le commissaire Alain Parmentier, directeur opérationnel à la zone de police Hesbaye, a tenu à réagir; il s’insurge en faux face aux "allégations mensongères de la gérante du Beer Bar jetant l’opprobre sur ma zone de police". Et d’expliquer que pendant la période infractionnelle du 2 décembre 2021 au 3 janvier 2022, "mes collègues du pool intervention ont été requis de nombreuses fois au Beer Bar pour divers problèmes". Dans un premier temps, et de manière préventive, les hommes du commissaire Parmentier ont rappelé les règles sanitaires pour le secteur horeca ainsi que les règles élémentaires en matière de tranquillité publique en rapport au tapage nocturne. Cependant, "la gérante est restée imperméable aux doléances de mes collègues et son comportement n’a eu de cesse de défier nos services". Ce qui a poussé la zone de police à activer le volet judiciaire, passant de la prévention à la répression, via la constatation de divers délits par la rédaction de 17 PV à destination du procureur du roi de Liège. Le commissaire Alain Parmentier l’affirme avec force: "Mes collègues ont agi avec intégrité, professionnalisme et impartialité. Ils ont ma totale confiance et ont notamment géré certaines interventions en appliquant mes directives." Le directeur opérationnel de la zone de police Hesbaye voit dans les mots "tabassée, volée, menacée" des propos "totalement diffamants et calomnieux envers la zone de police et mes collègues du pool intervention". La zone de police se réserve ainsi le droit de déposer plainte pour calomnie et diffamation auprès du parquet de Liège.