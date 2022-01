L’Italie annonce de nouvelles aides pour amortir la flambée des prix de l’énergie

Le gouvernement italien a annoncé vendredi des mesures d’aides de 5,5 milliards d’euros, afin d’alléger la facture d’électricité et de gaz des ménages et entreprises, et soutenir les secteurs économiques mis à mal par la déferlante du variant Omicron.

L’exécutif avait déjà engagé 3,8 milliards d’euros pour aider les ménages et les petites entreprises au premier trimestre 2022, somme à laquelle s’ajoutent 1,7 milliard principalement destinés aux grandes entreprises, a-t-il précisé dans un communiqué.

Afin d’atténuer les hausses des prix de l’énergie, l’État italien avait déjà suspendu ou réduit des taxes et charges liées aux factures de gaz et d’électricité l’an dernier: 4,2 milliards d’euros ont été consacrés à cet effet en 2021.

L’idée d’une éventuelle taxation des "surprofits" des producteurs d’énergie, évoquée la semaine dernière par le ministre du Développement économique Giancarlo Giorgetti, a été pour l’instant mise entre parenthèses.

Le pays étudie aussi d’autres hypothèses comme le recours aux réserves stratégiques de gaz et l’augmentation de la production nationale de gaz.

L’Italie, qui ne produit plus d’énergie nucléaire depuis plus de trois décennies, est extrêmement dépendante de ses importations, et consomme énormément de gaz. Le gaz représente entre 35 et 40% de sa consommation d’énergie primaire, contre 15% environ en France, selon les statistiques officielles des deux pays.

Or les cours du gaz naturel ont atteint des records historiques ces derniers mois, tirant dans leur sillage les prix de l’électricité partout en Europe.

Le coût de l’énergie pour les entreprises du secteur des services en Italie devrait ainsi atteindre 19,9 milliards d’euros en 2022 — dont 13,9 milliards pour l’électricité et 6 milliards pour le gaz — contre 8,9 milliards en 2020, selon les calculs de l’organisation nationale du commerce Confcommercio.

Rome a également annoncé vendredi de nouvelles aides pour soutenir les entreprises minées par les restrictions dues à la pandémie de coronavirus, dans les secteurs du tourisme, du commerce ou encore de la mode.

Les parcs de loisirs, cinémas, théâtres, discothèques et les installations sportives bénéficieront également du soutien financier de l’État.

Le chiffrage précis de ces mesures sera communiqué ultérieurement, a souligné un porte-parole du gouvernement à l’AFP.