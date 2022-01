Nouvelle équipe de direction pour LN24

La composition de la nouvelle équipe de direction de LN24 a été dévoilée vendredi matin aux équipes de la chaîne d’information en continu.

Avec le départ de Joan Condijts, qui avait annoncé en décembre quitter son poste de CEO pour "réorienter ses activités professionnelles vers un nouveau challenge", un remaniement de la direction était attendu.

Emmanuel Tourpe, membre de l’équipe de direction de la RTBF pendant 17 ans, devient ainsi directeur général de LN24 et du pôle audiovisuel de IPM Group.

Stéphane Rosenblatt, qui collabore depuis trois avec la chaîne d’information, est lui nommé directeur de LN24, en charge des opérations relatives à la mise en œuvre de la programmation et de la production de tous les contenus. Des missions dans la lignée de ce qu’il faisait déjà chez RTL Belgium lorsqu’il était directeur général de la télévision et des contenus transversaux.

Martin Buxant, co-fondateur de la chaine et membre du conseil d’administration, endosse, quant à lui, la fonction de directeur de l’information et continuera à animer en parallèle plusieurs grandes émissions.

Quant à Didier Defawe, il est pour sa part promu rédacteur en chef, alors qu’il était auparavant adjoint.

"C’est une équipe très solide qui est confirmée à la tête de la jeune chaine de télévision, l’objectif étant de doubler prochainement les audiences et d’occuper le terrain de l’information de proximité et internationale avec un ton marqué par l’innovation et l’agilité", indiquent les responsables de LN24.

Pour rappel, le groupe de médias IPM (La Libre Belgique, La DH, L’Avenir, Paris Match…) est récemment entré au capital de la chaîne d’information en continu.

Le capital de LN24 a été augmenté de 3 millions d’euros, dont 2,7 millions en provenance d’IPM. Le groupe médiatique est ainsi devenu l’actionnaire principal de la chaîne (68%). Les 300.000 euros supplémentaires restants venant de Belfius, qui détient désormais 17% du capital.