Près de 8% des Wallons ont déjà regardé une vidéo en conduisant

Participer à des réunions en ligne, répondre à des courriels ou même regarder un film en conduisant: les Wallons ne sont pas les derniers.

"Mais bien sûr que je regarde la route..." L’Institut Vias l’indiquait clairement dans son rapport 2021: rien qu’en sélectionnant de la musique au volant, un conducteur est confronté à trois sources de distraction. " La composante visuelle où les conducteurs détournent leurs yeux de la route pour faire fonctionner l’appareil. L’interférence manuelle lorsque le conducteur a besoin d’une des deux mains pour faire fonctionner l’appareil, et la distraction cognitive lorsque l’attention s’écarte de la tâche principale: la conduite sûre." Trois motifs qui, pris isolément, peuvent déjà altérer la conduite. Mais il se fait qu’ils agissent aussi en combinaison.

"Le risque de distraction est particulièrement élevé lorsque les dispositifs intégrés contiennent des écrans qui requièrent de quitter la route des yeux, ce qui augmente alors le risque d’accident ", poursuivait alors Vias.

Et on ne parle encore ici que de sélection musicale. Que dire quand on choisit de participer à une visioconférence, de répondre à des courriels ou de regarder un film?

On se fait un «Teams»?

Le télétravail a permis de réduire le nombre de déplacements et, par conséquent, d’améliorer les chiffres de la sécurité routière (-8% d’accidents corporels au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2019). Mais l’habitude des visioconférences amène par contre de nouveaux comportements à risques.

La multiplication du travail à distance peut, en effet, causer des comportements dangereux en voiture, notamment dans le cas de participation à des visioconférences

"Deux études récentes (Vias et SANEF: société des autoroutes de France) attirent l’attention sur une nouvelle pratique qui consiste à participer à une conférence en ligne tout en conduisant", rapporte le député wallon Laurent Léonard (PS). Selon l’étude française, 10% des conducteurs admettent avoir déjà participé à une visioconférence alors qu’ils étaient en train de rouler.

Le député wallon a interrogé à ce sujet la ministre en charge de la Sécurité routière à la Région, Valérie De Bue (MR). Dans sa réponse écrite, la ministre annonce qu’elle va charger l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) de "développer une sensibilisation plus ciblée à cet égard". Parce que " la multiplication du travail à distance peut, en effet, causer des comportements dangereux en voiture, notamment dans le cas de participation à des visioconférences", dit-elle.

7,7% des Wallons au cinoche… et au volant

Et comme le confirmait le rapport Vias, les écrans d’infodivertissement, qui équipent aujourd’hui la plupart des véhicules, n’arrangent rien.

Justement, l’AWSR a sondé un millier de conducteurs wallons en août 2020. Les résultats sont passablement inquiétants: 7,7% des Wallons regardent parfois une vidéo ou un film tout en conduisant (fréquemment pour 1,4% des sondés). C’est un peu plus que la moyenne belge, qui tourne autour de 6%.

Et 11,5% des Wallons écrivent parfois un courriel au volant (fréquemment pour 1,7% des sondés).

Sensibiliser, contrôler, sanctionner

En Wallonie et au fédéral, des campagnes de sensibilisation ont déjà été menées autour de la distraction au volant. Tout comme des week-ends de contrôles ciblés sur le même thème.

Selon Valérie De Bue, "la combinaison sensibilisation/contrôle-sanction représente donc un élément clé en matière de sécurité routière et particulièrement s’agissant de la distraction au volant, un phénomène relativement important, compte tenu des statistiques. À l’avenir, la thématique de la distraction au volant fera encore l’objet de communications et de campagnes régulières."