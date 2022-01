Covid: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce vendredi 21 janvier

Comment évoluent la pandémie de coronavirus, le variant Omicron et la campagne de vaccination en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations de ce vendredi 21 janvier 2022.

1. Belgique

«Mais d’où viennent-ils?», tous ces clients: comment le Covid redessine les habitudes dans les shoppings de Bruxelles

Le centre commercial Docks Bruxsel a attiré près de 6 millions de visiteurs en 2021. Un record étonnant établi sous Covid. Tous les shoppings n’affichent pas la même santé. Mais partout, les habitudes changent.

Ce que la crise a amené en apports pédagogiques

La crise sanitaire n’a pas amené que du négatif. À Charleroi, l’échevine de l’Enseignement Julie Patte estime que la pédagogie sort gagnante.

Van Quickenborne doute qu’il y aura une majorité pour l’obligation vaccinale

Le vice-Premier ministre Vincent Van Quickenborne doute qu’une majorité voit le jour en faveur de l’obligation vaccinale contre le coronavirus en Belgique.

Le Conseil supérieur de la Santé conseille une 4e dose pour les personnes immunodéprimées

Une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus est recommandée par le Conseil supérieur de la Santé (CSS), à tout le moins pour les personnes à l’immunité déficiente.

Un absentéisme important aussi dans les écoles de Wallonie picarde

La situation sanitaire dans les écoles secondaires est de plus en plus critique. On ne compte plus les élèves et professeurs malades ou en quarantaine.

Trop d’absents, l’école de Florennes fermée

C’est plutôt un fait rare: ce vendredi, les portes de l’athénée royal de Florennes resteront closes.

Bientôt la fin des restrictions en Belgique?: «Il est encore trop tôt», indique Steven Van Gucht

Dans une interview accordée à nos confrères de Het Laaste Nieuws, le virologue a évoqué les futurs assouplissements.

Le refus de faire vacciner son enfant en forte augmentation chez les vaccinés

Le refus de faire vacciner son enfant contre le coronavirus chez les parents vaccinés a augmenté de près de 20%.

Le coup de gueule de Vincent Loiseau, directeur d’école: «J’invite la ministre à venir sur le terrain constater notre réalité!»

Alors qu’Omicron fait des ravages, enseignants et directions se sentent abandonnés.

Nouvelle manifestation contre les mesures à Bruxelles le 30 janvier après une demande «méprisée»

Belgium United For Freedom a annoncé organiser pour l’après-midi du 30 janvier à Bruxelles une manifestation pour réclamer la destitution du gouvernement fédéral, en raison de sa gestion politique de la pandémie de coronavirus.

Le cap des 100.000 cas est franchi en Brabant wallon

102.016 cas de Covid ont été détectés en Brabant wallon depuis le début de l’épidémie, il y a deux ans.

2. Monde

Ralentissement de la campagne de rappel vaccinal aux Pays-Bas

Au cours de la semaine passée, 766.000 boosters ont été administrés, ce qui est le rythme le plus faible depuis le mois décembre, selon les chiffres du gouvernement néerlandais. Celui-ci va sans doute encore ralentir, alors qu’au cours des sept prochains jours, seuls 200.000 personnes ont pris rendez-vous pour un rappel de vaccin.

En Antarctique, 9 personnes non vaccinées évacuées d’une base «par précaution»

Neuf membres d’une base scientifique et militaire argentine en Antarctique ont été évacués ce week-end, après un foyer qui a vu 24 des 43 occupants de la base contaminés par le Covid-19, a-t-on appris jeudi de sources officielles.