Le pianiste star Lang Lang en concert au Nouveau Siècle, lundi soir

es fans, nombreux, du pianiste, peuvent se rendre à Lille lundi prochain. Il reste quelques places pour apprécier Les Variations Goldberg de Bach.

Ses concerts en Belgique sont rares. Lang Lang, le pianiste superstar, devait se produire sur la scène de Bozar à Bruxelles en octobre dernier mais la pandémie et les restrictions imposées au secteur culturel en auront finalement décidé autrement.

Il faut dire que le charisme du pianiste chinois n’a pas son pareil pour électriser les foules. Il est devenu un véritable phénomène musical, bouleversant la planète de son incroyable talent.

Il a joué pour le Président Barack Obama (voir la vidéo ci-dessous), le Pape François, ou encore la Reine Elizabeth II, accompagné des plus grands orchestres et chefs d’orchestre au monde, il a donné des concerts à guichets fermés aux quatre coins du globe.

À la télévision, il a joué pour des audiences de plusieurs milliards de personnes, notamment à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Beijing en 2008, ou encore en première partie de la finale de la Coupe du monde de la FIFA de 2014, à Rio de Janeiro. Et ses performances aux Grammy’s avec Metallica, Pharell Williams et la légende du jazz Herbie Hancock, ainsi que son interprétation de "I Sing the Body Electric" furent acclamées par des millions de téléspectateurs.

Récemment, c’est le seul artiste classique à avoir participé au concert caritatif Global Citizen au côté de Céline Dion, Andrea Bocelli et Lady Gaga. En voici d’ailleurs l’extrait:

Il a également participé à l’inauguration de l’Exposition Universelle de Dubaï.

Encensé par le New York Times comme "l’artiste le plus en vue de la musique classique", Lang Lang est acclamé partout avec la même ferveur, du Carnegie Hall de New York au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, en passant par Washington, Montréal ou le Royal Albert Hall de Londres. Les Variations Goldberg de Bach est sans doute l’un des chefs-d’œuvre les plus emblématiques de l’histoire de la musique classique, considéré par les pianistes eux-mêmes comme "l’Everest du piano".

Lang Lang interprétera l’intégralité de cette œuvre le 24 janvier au Nouveau Siècle. C’est l’une des toutes dernières dates de sa trop courte tournée européenne.

Il reste quelques places : le lien direct vers la billetterie