Liège: 192 objets volés... est-ce à vous? (photos)

Les photos des objets retrouvés sont sur le site de la police de Liège

Au mois de septembre dernier, la Zone de Police de Liège a intercepté deux personnes suspectées de trafic de drogue et de recel d’objets volés dans le quartier St-Léonard.

Ce coup de filet, réalisé par les services de la Task Force Zonale – Affaires économiques et sociales (TFZ-AES), a permis de mettre la main sur 192 objets volés.

Il s’agit pour la plupart d’outils ou de matériel de chantier, on y dénombre également des outils de jardinage ainsi que des objets multimédias, des vélos, des cannes à pêche,...

La Zone de Police a répertorié tous ces objets et désire le faire savoir à la population pour permettre aux victimes de récupérer leur bien.

La Police de Liège publie ce jour, sur son site www.policeliege.be , les photos des objets retrouvés, numérotés et classés par grandes catégories.

Si un objet est reconnu, le propriétaire devra contacter la TFZ au numéro 0475/361179 (avant le 30 janvier). Un policier répondra aux questions des victimes entre 8 et 17h, du lundi au vendredi, et fixera, le cas échéant, un rendez-vous pour la restitution.

Une attestation de dépôt de plainte ou une facture d’achat de l’objet ou une description d’une caractéristique permettant d’identifier l’objet (ex: une gravure, des initiales, un signe distinctif, une photo, un autocollant,…) sera demandée.

Trois journées de restitution sont prévues, le 31 janvier et les 1er et 2 février, pour permettre aux citoyens de venir identifier et récupérer leur bien.

La Zone de Police de Liège vous remercie d’en faire un large écho et, ce faisant, de l’aider à retrouver les propriétaires.