Joachim Gérard à l’Open d’Australie: "Je suis surtout heureux d’être là"

Joachim Gérard (ITF 5) est de retour sur la terre de ses exploits à Melbourne pour entamer à partir de dimanche la défense de son titre à l’Open d’Australie, la première levée du Grand Chelem en simple qu’il a accroché à son palmarès, l’an dernier.

Le Bruxellois, 32 ans, y disputera son premier tournoi d’envergure depuis son malaise cardiaque aux Jeux Paralympiques à Tokyo qui l’oblige désormais à vivre avec un défibrillateur interne.

"Je vais bien", a-t-il confié à Belga ce vendredi, après le tirage au sort. "Je suis en fait surtout heureux d’être là après ma mésaventure d’il y a quatre mois. Je n’étais pas certain de pouvoir rejouer au tennis. Je ne serai sans doute pas compétitif à 100%, car quand on doit rester deux mois à l’arrêt, on perd forcément des choses, comme le rythme, mais mes deux tournois de préparation, à Hume (au nord de Melbourne, ndlr.), ont été corrects. J’ai fait deux fois trois sets contre Houdet et contre Fernandez."

Retombé à la cinquième place mondiale suite à son absence à l’US Open et au Masters, Joachim Gérard affrontera au premier tour ni plus ni moins que le Japonais Shingo Kunieda (ITF 1), 37 ans, champion olympique à Tokyo et vainqueur à Flushing Meadows l’an dernier. Bref, pas un cadeau.

"On n’est pas là pour rigoler", a poursuivi le Ucclois, qui prenait justement la chose avec le sourire. "Même à son âge, Kunieda reste un des tout meilleurs du monde. Il a encore gagné le premier tournoi de l’année. Maintenant, je suis surtout venu ici pour prendre la température. Et je vais tâcher de faire le meilleur match possible."