Codeco du vendredi 21 janvier 2022: le baromètre corona et quelles décisions?

Un nouveau Comité de concertation devait démarrer à 13h ce 21 janvier 2022. Il a été légèrement reporté. Le baromètre Covid est le point principal à l’ordre du jour. Il doit garantir une certaine prévisibilité dans la gestion de la crise sanitaire.

Le Codeco consacré à la pandémie de Covid-19 se tient ce vendredi au palais d’Egmont à Bruxelles. Il devait débuter à 13h, mais il a été légèrement décalé car Alexander De Croo rencontre d’abord les ministres-présidents des entités fédérées.

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, cas contact, sera bien présent.

Les discussions seront consacrées à la stratégie "long terme" de lutte contre le coronavirus, avec ce projet de baromètre corona. Celui-ci fonction avec un code de couleurs correspondant à la gravité de la situation, qui établirait une série de mesures à prendre dans certains secteurs.

La réunion ne sera pas facile, tant les divergences apparaissaient déjà sur ce baromètre, jugé insatisfaisant, notamment par Écolo.

Trois paliers sont donc prévus dans le projet: vert, orange et rouge. Ci-dessous, le projet de baromètre, qui doit être discuté aujourd’hui. Des ajustements sont donc possibles par rapport à cette ébauche.

Événements publics et activités collectives organisées En intérieur 🟢Pas de mesures contraignantes, port du masque recommandé pour les personnes vulnérables, compteur de CO2. 🟡(dès 50 personnes présentes): port du masque obligatoire (FFP2 pour les personnes vulnérables), présentation du Covid Safe Ticket (CST). 🔴CST, port du masque, heures de fermeture selon protocole horeca, 50% de capacité. En extérieur 🟢pas de règles précises. 🟡CST à partir de 100 participants, port du masque recommandé si distanciation difficile à appliquer. 🔴CST exigé, masque obligatoire. S’il y a une forte interaction du public, l’événement pourrait être interdit. Horeca En intérieur 🟢CST exigé si forte interaction du public, buffets autorisés, consommation debout autorisée. 🟡CST obligatoire (même public statique), test antigénique négatif demandé si public dynamique, masque obligatoire pour le personnel. 🔴activités horeca interdites. En extérieur 🟢pas de restrictions. 🟡CST à partir de 100 personnes, masque obligatoire pour le personnel. 🔴activités dynamiques interdites, activités statiques jusqu’à 23h, tables de 6 personnes maximum. Activités liées à la jeunesse En intérieur 🟢pas de restrictions. 🟡nuitées autorisées, autotest conseillé, masque exigé si contact avec des personnes extérieures. 🔴25 personnes autorisées (50 si formation d’encadrants), nuitées autorisées pour la formation d’encadrants avec test PCR/antigénique avant et autotest après, port du masque obligatoire. En extérieur 🟢pas de restrictions. 🟡pas de restrictions (sauf port du masque si contact avec des personnes extérieures). 🔴nombre de participants limités à 50 personnes, port du masque exigé selon les règles applicables dans la société.

De nombreuses réunions ont eu lieu pour élaborer cet outil entre les cabinets des ministres fédéraux, régionaux et communautaires. Mais un certain nombre de difficultés subsistent et elles semblent en grande partie partagées par les différentes entités fédérées.

Elles portent notamment sur les jauges de fréquentation dans les lieux culturels, qui pour beaucoup d’entre eux ne seraient pas viables en code rouge et même trop faibles en code orange.

On devine que les discussions seront compliquées au Codeco, avec ce baromètre qui chauffe l’ambiance…

Et des assouplissements?

Mais il est aussi possible que le Comité de concertation décide d’alléger les mesures actuellement en vigueur, car le variant Omicron semble nous poser moins de soucis.

Les chiffres des contaminations grimpent en flèche, mais la situation dans les hôpitaux est moins dramatique que lors des vagues précédentes. Les soins intensifs continuent d’ailleurs à se vider.

"Il n’y a pas de préoccupation réelle à ce sujet pour l’instant. Les paramètres hospitaliers restent conformes à nos attentes. Clairement, on constate que le variant Omicron est moins sévère", a commenté Yves Van Laethem ce vendredi, en analysant les derniers chiffres Covid en Belgique.

