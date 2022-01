Nids-de-poule à Mons: l'opposition vole dans les plumes de la majorité

Trop de trous dans les routes selon Joos et Massaki. L'échevin Bernard dénonce une attaque malhonnête.

S'il y a bien un sujet qui fait jaser, ce sont les nids-de-poule. Surtout à cette période de l'année où les conditions climatiques mènent la vie dure au bitume. Dans la Cité du Doudou, les conseillers d'opposition John Joos (Mouvement Citoyen) et Chris Massaki (Mons en Mieux) s'en sont emparés. Ils déposeront ensemble une interpellation au prochain conseil communal.

Les deux élus se disent "choqués" par l'état des routes à Mons. John Joos en a même fait les frais, crevant un pneu à la chaussée du Rœulx. "Et en revenant de la réparation, j'ai vu qu'un autre automobiliste était tombé dans le même piège", nous confie l'infortuné conseiller.

Chris Massaki et John Joos ne manquent pas de rappeler que le collège PS-Ecolo avait pourtant fait des travaux de voiries l'une de ses grandes priorités. Une nouvelle machine permettant de projeter de l'asphalte à chaud pour garantir des réparations plus durables devait par ailleurs entrer dans la danse. Mais les deux conseillers s'interrogent sur son utilisation et son efficacité.

"Le collège a annoncé des montants importants pour les voiries. Mais si on ne fait pas des réparations durables, c'est de l'argent gaspillé", commente Chris Massaki. "De nombreux véhicules subissent des dommages souvent fort coûteux et accidents lors du passage sur nos routes. La situation est critique, il faut revoir sa gestion!"

Le conseiller de Mons en Mieux nous dit avoir été contacté par de nombreuses personnes qui ont essuyé des dégâts à cause du mauvais état des routes montoises. Il évoque la chaussée de Binche, la chaussée du Rœulx, l'avenue Joseph Wauters à Cuesmes ou encore l'avenue Saint-Pierre.

Pour l'échevin des Travaux, l'opposition fait de l'opposition en s'emparant d'un sujet qui fait traditionnellement polémique. Mais il y voit une forme de malhonnêteté intellectuelle. "Sur base de quelles données objectives les deux conseillers se basent-ils pour décréter qu'il y a plus de trous dans les routes? Il faut rester factuel", réplique Stéphane Bernard. "Nous sommes dans une période où les pluies plus abondantes associées au gel entraînent des dégradations plus importantes des voiries. Mais nos équipes sont à pied d'œuvre constamment pour apporter les réparations nécessaires. À chaque sortie d'hiver, nous menons une campagne de tarmac à chaud. Par ailleurs, les problèmes de voirie peuvent nous être signalés par mail ou même au numéro vert 0800 923 29. Et ce sont 12.000 demandes de tout type qui sont traitées annuellement!"

Si les attaques de l'opposition manquent de données objectives selon lui, l'échevin des Travaux réplique pour sa part avec des chiffres. Il paraît qu'ils sont têtus. "Nous avions déjà doublé le budget des voiries en début de mandature. Et nous avons présenté un plan pluriannuel d'investissements en septembre dernier qui va nous permettre d'injecter 30 millions d'euros pour la réfection de voiries, trottoirs et égouttages. Nous avons établi des priorités sur base de critères objectifs comme la densité d'habitation, la présence de commerces ou encore le transit. Nous irons chercher un maximum de subsides, mais nous sommes également prêts à investir sur fonds propres pour des dossiers qui ont été recalés alors qu'ils constituent des points noirs à nos yeux. C'est le cas par exemple de la chaussée Roi Baudouin à Saint-Symphorien."

L'avenue Saint-Pierre ou la rue Joseph Wauters évoquée par l'opposition font d'ailleurs partie du plan voiries, rappelle l'échevin. "La chaussée de Binche ou la chaussée du Rœulx, également mentionnées, dépendent de la Région wallonne. On ne peut pas se suppléer au SPW pour entretenir ses voiries. Mais il faut savoir d'une part que le SPW effectue par an sur le territoire montois quelque 420 interventions. D'autre part, nous ne restons pas sans rien faire. Il nous arrive d'intervenir pour des soucis de sécurité publique."

Ainsi, si Chris Massaki et John Joos se disent "choqués" par l'état des voiries, Stéphane Bernard trouve pour sa part "choquants" les propos des deux conseillers d'opposition. "Insinuer que l'on ne fait rien ou qu'il n'y a pas de résultats, alors que le nombre de dossiers déjà réalisés depuis le début de la mandature est colossal, alors qu'ils vont encore se multiplier et alors que les services communaux ne ménagent pas leurs efforts, cela ne reflète nullement la réalité", conclut l'échevin.