10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 21 janvier

Les canettes tuent 3.000 bovins par an, situation critique dans les écoles, ce que la crise a amené en apports pédagogiques: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 19 janvier.

1. En Wallonie, les canettes tuent 3.000 bovins chaque année

La pollution aux canettes coûte cher aux agriculteurs. Les syndicats sont venus dire aux députés wallons qu’ils veulent une solution. La consigne?

2. Covid: un absentéisme important dans les écoles de Wallonie picarde

La situation sanitaire dans les écoles secondaires est de plus en plus critique. On ne compte plus les élèves et professeurs malades ou en quarantaine.

3. Ce que la crise Covid a amené en apports pédagogiques

La crise sanitaire n’a pas amené que du négatif. À Charleroi, l’échevine de l’Enseignement Julie Patte estime que la pédagogie sort gagnante.

4. Faignoul, Mitingotte, Mairepré: les rues de Rosières enfin baptisées

La Commune de Vaux-sur-Sûre poursuit la nomination des rues dans ses villages. Au tour de Rosières, non sans soucis.

5. De Brûly-de-Couvin à Morzine pour sécuriser les pistes de ski

Nicolas Minet, originaire de Brûly-de-Couvin, a toujours rêvé de neige et de montagne. Il est désormais pisteur-secouriste dans les Alpes et sécurise les pistes de ski de Morzine.

6. L’actu musicale de la semaine: Mustii, Pierre de Maere, Band of Horses et Jean-Jacques Goldman

Mustii parcourt son journal intime et explore les méandres tantôt obscurs tantôt fascinants d’une histoire de famille. Mais aussi Pierre de Maere, révélation pop belge; le retour de Band of Horses et une interprétation toute particulière du répertoire de JJG.

7. Covid: trop d’absents, l’école de Florennes fermée

C’est plutôt un fait rare: ce vendredi, les portes de l’athénée royal de Florennes resteront closes.

8. Gilles Dewaele sur sa venue en bord de Meuse: «Le Standard? C’était un choix facile pour moi»

Gilles Dewaele veut aider les Rouches à se redresser à sa manière, avec sa mentalité et son agressivité.

9. Nos origines bourguignonnes, un récit historique à la «Game of Thrones»

Le centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts propose dans son programme de début 2022 plusieurs activités sur nos origines bourguignonnes.

10. Iliona, surdouée pop, trouve sa voie

À 21 ans, Iliona construit sa musique toute seule, mais ses chansons n’ont rien du brouillon et elle s’impose déjà comme un nom à suivre.

