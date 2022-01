Dope Lemon signe l'album le plus sexy de ce début d'année

Dope Lemon, exutoire délirant d’Angus Stone, signe un des albums les plus sexy de ces dernières années.

Angus Stone (moitié du duo australien Angus et Julia Stone, qu’il forme avec sa sœur) revient avec son projet Dope Lemon pour un troisième album hautement sexy. À bord d’une Cadillac rose rêvée, il propose un voyage sur les routes sinueuses de l’amour, le vrai, le grand. "It’s my love record!, s’amuse Angus Stone au bout du fil. C’est effectivement un album qui parle d’amour et de tout ce qu’il peut chambouler mais le fait que cet album sonne de façon sexy n’était pas calculé."

D’ailleurs, le calcul ça n’est pas trop son truc. "La musique c’est un peu comme l’humeur, ça change continuellement, on ne la contrôle pas. C’est très vivant finalement: on s’amuse, on s’aime, on se dispute… Ma musique est un peu comme ça aussi. J’essaie de ne pas trop savoir où je vais, ni où ça va finir. C’est un peu tout ce qui nous arrive en chemin et que l’on rassemble sur un disque."

Chaleur écrasante et couchers de soleil

Avec le single Rose Pink Cadillac sorti l’été dernier et ses couches enveloppantes, Angus Stone donnait le ton de cet album très cinématographique et rétro. À son écoute, on imagine des routes désertiques écrasées par la chaleur (Every Day is a Holiday), le soleil qui se noie dans l’océan dans des couleurs de Sex on the beach (Sailor’s Delight), des corps dansant langoureusement (Kids Fallin’in Love) et une douce ivresse.

L’ombre envoûtante de Marvin Gaye plane au-dessus de bien des morceaux d’une soul bien rétro comme il faut.

Mais Angus Stone ne vise pas l’album concept et s’aventure du côté du rock, lorgne sur le rap en invitant Winston Surfshirt et baragouine même quelques mots de français sur High Rollin avec Louise Verneuil. "J’adore cette langue mais malheureusement je ne la parle pas. Pas encore. J’ai vraiment envie d’apprendre. J’aime la passion qui s’en dégage: quand j’entends quelqu’un parler en français, je ne comprends pas du tout ce qu’il dit mais je sais tout de suite ce qu’il ressent. "

Dope Lemon, «Rose Pink Cadillac», BMG – En concert le 12/03 au Depot de Leuven et le 15/03 au Trix à Anvers.