Laurent Gomez poursuivra l’aventure à Meux

Sans surprise, Meux et Laurent Gomez poursuivront leur collaboration la saison prochaine.

Arrivé cette saison à la tête de Meux, Laurent Gomez continuera à coacher les Verts l’année prochaine. Le Flawinnois gardera le même staff avec Éric Adam comme T2 et John Kouchane comme entraîneur des gardiens. "On a fait un premier bilan avec les dirigeants fin décembre et on s’est rapidement mis d’accord, explique Laurent. On va maintenant commencer à voir les joueurs pour connaître leurs intentions." Meux est actuellement deuxième du classement derrière la RAAL et plus que jamais candidat à une participation au tour final.