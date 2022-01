Ce week-end à Bruxelles, forêt boréale et super Nova

Le très contestataire et très indispensable Cinéma Nova fête ses 25 ans ce week-end à Bruxelles. Ailleurs, les arbres n’essayent même plus de cacher la forêt qui brûle. Comme d’hab, on vous déniche aussi des sorties kets friendly. Sans oublier de s’en jeter une petite.

Les 25 ans d’un super Nova

Nova Acteur et activiste indispensable de la scène culturelle bruxelloise, le cinéma Nova fête ses 25 ans ce week-end. Cet anniversaire donnera évidemment le sourire après "l’épisode navrant du 3e confinement de la Culture et la réjouissante désobéissance civile contre les mesures discriminatoires yoyos", comme l’écrit lui-même le Nova. Attendez-vous donc à 25 heures de fête sur 2 jours en les murs de ce ciné de quartier pas comme les autres, engagé socialement et politiquement, qui se définit comme "cinéma d’urgence". Au programme: un "écran ouvert" dédié à ceux qui gravitent de près ou de loin autour de la famille Nova, une expo, des courts-métrages d’animation, d’autres courts issus d’ateliers de production amis, un medley de l’incontournable séance "Open Screen" maison, un concert à 49 max (divisé en 4 pour répondre aux mesures sanitaires), un moyen-métrage pour enfant issu de l’univers de Pollux, un concert à 4 voix et un piano ou encore un salon de la microédition. Bref: "une chouette fête" qui évite savamment les règles du CST tant honni des lieux.

+ "Courage, Fêtons ! 25 ans/heures", ces 22 et 23 septembre 2022 pour les 25 ans du Cinéma Nova, rue d’Arenberg 3 à 1000 Bruxelles. Programmation en ligne. Réservations possibles.

Toute la sève de la photographie contemporaine

Olaf Otto Becker On les a cherchés durant le premier confinement. Ils sont devenus encore plus désirables lors de chaque congé de 2021. Les arbres, qu’on imaginait à nous pour toujours, ont pris de la valeur depuis l’émergence du virus. Au Hangar, l’expo centrale du 6e PhotoBrussels Festival rend hommage à leurs ramures, canopées, racines, écorces. 20 photographes contemporains sont réunis dans la toujours pertinente galerie du Châtelain pour "In the Shadow of Trees". Du vétéran suédois de plus de 9.500 ans aux cabanes d’enfants, des taillis de Toronto à l’Amazonie ravagée, du paradis perdu congolais aux forêts boréales, les arbres du monde entier y étendent leurs ombres protectrices, artificielles ou sacrificielles. Objectif: "alerter sur la place cruciale qu’ont les arbres dans la vie et la survie de l’humanité". Un propos écolo que plus personne ne peut ignorer en 2022, sève de la création artistique d’aujourd’hui.

+ "In the Shadow of Trees", dans le cadre du 6e PhotoBrussels Festival, jusqu’au 26 mars 2021 au Hangar, 18 place du Châtelain à 1050 Ixelles

+ "6e PhotoBrussels Festival", jusqu’au 26 mars dans 37 lieux bruxellois. Carte interactive des galeries et shops participants sur le site de Hangar

Folies furieuses et engagées

Le Poisson Sans Bicyclette Sans doute a-t-on d’autant plus besoin de folie en janvier 2022. Réjouissez-vous: les militantes féministes de l’association Le Poisson Sans Bicyclette y ont pensé. D’où le festival Folies Furieuses qui se tient tout ce week-end à LaVallée, à Molenbeek. Thème de l’édition 2022: la "psychophobie". Ça s’annonce tout aussi engagé et pointu que festif et décontracté. À côté des conférfences, ateliers et expos (dont une proposition sur le sans-abrisme au féminin), se tiennent aussi des DJ sets, concerts, tatouages rapides, pâtisseries et food-truck. On coche surtout la super initiative du mini-festival pour vos kets de 3 à 12 ans avec "un programme de feu" (danse, conte, autoportrait…) et même des garderies. Et ça, c’est top.

+ "Festival Folies Furieuses", ces 21, 22 et 23 janvier 2022 à LaVallée, rue Adolphe Lavallée 39 à 1080 Molenbeek. Toute la programmation est sur Facebook

Retour vers le passé

Cie Les Renards "J’ai une histoire à vous raconter. L’histoire de la nuit où j’ai eu 12 ans. Alors, on imagine que je suis en pyjama, hein, et que j’ai exactement 11 ans et 364 jours. Je viens de me lever de mon lit, en pleine nuit, et je me suis faufilé dans la cuisine…" Voilà le pitch de départ du spectacle jeune public programmé ce week-end au centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles. Dans "Grou!", création de la compagnie Les Renards, un homme des cavernes invite vos kets dans un "voyage épique à travers le temps". De quoi lancer les "Rencontres Danse Cirque Théâtre" en les ouvrant aux enfants dès 6 ans. Durant ce loooong festival programmé jusqu’au 4 juin se croiseront breakdanceurs, travailleuses du sexe, fan d’Al Pacino, colapsologues et une marionnette de Léopold II.

+ "Grou !", spectacle jeune public dès 6 ans, ce samedi 22 janvier à 14h et à 18h (prix libre dès 3,5€, sous CST), dans le cadre des "Rencontres Danse Cirque Théâtre", jusqu’au 4 juin au Centre Culturel Jacques Franck, chaussée de Waterloo 94 à 1060 Saint-Gilles

Et le sanglier est en toi

L’Ermitage "Bien le droit de boire un verre!" C’est le leitmotiv des copains de la Nanobrasserie de l’Ermitage depuis leur lancement. Les doux dingues anderlechtois ne sont pas les seuls à le penser. Ils invitent donc leurs confrères wallons pour une invasion de leur antenne du parvis de Saint-Gilles. C’est ce qu’on appelle un "tap takeover" dans le jargon des beer geeks. À la régalade sur la vingtaine de pompes, les dernières créations des Ardennais de Misery (Aywaille), des Famennois au sanglier de Minne (Somme-Leuze) et de leurs voisins d’Atrium (Marche-en-Famenne). Tout ça est très recommandable, mais avec modération.

+ "Ardennes Invasion TTO", ce samedi 22 janvier dès 17h à L’Ermitage Saint-Gilles, rue de Moscou 34 à 1060 Saint-Gilles