Open d’Australie 2022: Azarenka incendie Svitolina et passe en 1/8e de finale, ça passe pour Elise Mertens en double (photos)

Elise Mertens se qualifie pour le 3e tour en double

Elise Mertens (WTA 4 en double), associée à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 13 en double), s’est qualifiée pour le 3e tour du double dames de l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem, vendredi à Melbourne.

Elise Metrens et Veronika Kudermetova, qui forment la tête de série N.3 à Melbourne, se sont imposées en trois sets 6-4, 3-6, 6-2 en 1h58 face aux Françaises Kristina Mladenovic (WTA 25 en double) et Caroline Garcia (WTA 194 en double).

Pour une place en quarts de finale, la paire belgo-russe sera opposée aux Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang qui forment la tête de série N.14.

Mertens, 26e mondiale et tête de série N.19, est également qualifiée pour le 3e tour en simple et tentera de se hisser samedi en huitièmes de finale face à la Chinoise Shuaii Zhang, 76e mondiale

Greet Minnen éliminée en double au second tour

Greet Minnen, 77e mondiale en double, et l’Australienne Ellen Perez (WTA 42 en double) ont été éliminées au 2e tour du double dames de l’Open d’Australie, vendredi à Melbourne.

La paire belgo-australienne s’est inclinée en deux sets (3-6; 5-7) face à l’Américaine Nicole Melichar-Martinez et la Chilienne Alexa Guarachi (N.5), respectivement 14e et 12e mondiale en double, à l’issue d’une heure et 17 minutes de jeu.

