Du rire au Borinage Comedy Club

Il rassemble quatre centres culturels de la région et séduit tant le public que les artistes.

Si la culture vit des moments difficiles, l’enthousiasme et l’envie de certaines structures suffisent à franchir tous les obstacles et à remplir les salles de spectacles. En témoigne le succès du Borinage Comedy Club qui rassemble les centres culturels de Boussu, de Quaregnon, de Dour et de Saint-Ghislain. Depuis sa naissance, toute récente, l’engouement semble être au rendez-vous, tant du côté des artistes que du public.

"Officiellement, le projet est né l’an dernier mais la crise sanitaire a freiné les choses donc on vient seulement de réellement lancer la saison", explique Benoît Delabie, à l’initiative. "C’est quelque chose d’inédit dans la région car les quatre centres culturels travaillent ensemble et ont compris qu’on était plus fort ensemble que seul. Pour eux, c’est aussi une manière de renouveler leur public, de le mettre en commun."

La dynamique se veut donc extrêmement positive. "Ce sont des structures qui sont avides de nouveautés, je n’ai donc, à ce stade, encore jamais essuyé de refus lorsqu’une nouvelle idée est soumise. Les artistes, quant à eux, disposent désormais de lieux au sein desquels se produire. En matière de spectacles d’humour, il y avait un manque dans la région. C’est donc une vraie une relation win-win!"

Concrètement, l’idée consiste à proposer une série de spectacles qui seront tantôt joués à Boussu, tantôt à Quaregnon, Dour ou Saint-Ghislain. "Le Borinage est aussi vaste que petit et ce mode de fonctionnement permet d’étendre l’offre tout en évitant que les centres culturels ne se tirent dans les pattes. Jusqu’ici, le modèle fonctionne, nous pouvons donc espérer, à terme, attirer d’autres centres culturels."

Lui-même humoriste, Benoît Delabie sait à quel point se faire un nom dans le milieu est compliqué. "C’est aussi pour cela qu’on a lancé il y a deux ans l’école de l’humour. La première saison s’est clôturée avec succès, la deuxième est lancée. De nouveaux élèves nous ont rejoints et auront l’opportunité de peaufiner leur travail avant de le présenter plus largement, souvent en première partie d’un artiste qui s’est déjà fait sa place.

Pareille structure faisait cruellement défaut dans la région. "Je sais de quoi je parle puisqu’en tant qu’artiste originaire de la région, je suis moi-même contraint d’aller à Bruxelles, Liège ou à l’étranger pour me produire. Ici dans la région de Mons-Borinage, c’est compliqué. Je n’ai pas la prétention de dire qu’après un passage par l’école de l’humour, tout le monde percera. Mais les candidats auront au moins la possibilité d’exploiter et de développer leur potentiel."

Et si la crise sanitaire est venue jouer les troubles fêtes en ralentissant les projets du Borinage Comedy Club, elle n’a pas pour autant eu raison de la fidélité du public. "Nous n’avons encore jamais dû annuler de spectacle faute de public dans la salle. C’est déjà une victoire quand on sait à quel point il est devenu difficile de convaincre les gens de sortir de chez eux." Preuve, aussi, que les citoyens n’ont jamais autant eu besoin de rire et de se détendre.