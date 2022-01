Plus de confort pour les animaux à Saint-Nicolas

Le Creaves des terrils sera bientôt doté de nouvelles installations.

La commune de Saint-Nicolas, par l’intermédiaire de son échevinat du bien-être animal, tient à son centre Creaves, établi sur le site de la Maison des terrils à Montegnée, d’où son nom de Creaves des terrils. Aussi, un investissement a été consenti en vue d’améliorer les installations et ainsi assurer un meilleur confort, non seulement pour les animaux qui y sont accueillis mais aussi pour les bénévoles qui s’y relaient pour en prendre soin.

De nouvelles infrastructures en bois y ont ainsi été installées à proximité des volières. À ce stade, il reste à procéder aux aménagements intérieurs. Si tout va bien, les nouveaux locaux pourraient être inaugurés début mars.

Si la volonté existe du côté de la commune de Saint-Nicolas de pérenniser ce centre de revalidation de la faune sauvage (hors gibier par manque de place), vu les statistiques confirmant son utilité, il convient de le professionnaliser. L’idéal, selon Patrice Ceccato, l’échevin en charge du bien-être animal à Saint-Nicolas, ce serait d’engager un coordinateur pour assurer la gestion du centre et gérer l’équipe de bénévoles. Il conviendrait aussi d’acquérir un véhicule afin de transporter des animaux. Mais pour cela, il faut des fonds, d’où la création d’une ASBL rassemblant des communes afin de mutualiser les coûts sachant que les animaux qui y sont accueillis ne proviennent pas exclusivement de Saint-Nicolas…

" Les bourgmestres sont responsables des animaux blessés trouvés sur le territoire de leur commune. La solution, c’est notre centre, le seul centre de référence dans la région", souligne Patrice Ceccato. " En 2020, nous avons enregistré 1 100 entrées puis 1 400 en 2021. La progression est constante et ces animaux proviennent d’un peu partout dans l’arrondissement".

Effort collectif…

Seules les communes de Seraing et Grâce-Hollogne ont rejoint Saint-Nicolas au sein de l’ASBL. Ans apporte des fonds sans prendre part à l’ASBL tandis qu’Awans octroie un subside. Si des animaux proviennent de ces communes, l’échevin précise que d’autres viennent également d’ailleurs comme Flémalle, Liège, Herstal ou de Waremme et alentours via la section "Animal rescue" des pompiers de la zone Hesbaye. Il est donc normal, selon lui, que toutes ces communes contribuent au fonctionnement du centre.

D’où son intervention auprès de la ministre wallonne du Bien-être animal afin qu’elle encourage les communes à intégrer l’ASBL. " Plus il y aura de communes et plus les cotisations diminueront", relève-t-il.