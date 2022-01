Un chrono d’emblée pour Remco à Tirreno-Adriatico

C’est toujours une épreuve qui permet aux grosses pointures de se jauger en vue des grands tours programmés plus tard dans l’année.

Cette fois encore, Tirreno-Adriatico, qui reprend sa place au mois de mars (du 7 au 13), permettra aux coureurs de classements généraux de se mesurer les uns aux autres.

Parmi eux : Remco Evenepoel. Le jeune Brabançon découvrira la Course des deux Mers, dont il fait un gros objectif sur la route menant à la Vuelta (du 19 août au 11 septembre).

En Italie, celui qui effectuera sa rentrée début février au Tour de Valence (du 2 au 6) espère pouvoir jouer les premiers rôles. Il aura fort à faire avec la présence d’autres cadors, dont Tadej Pogacar, le double vainqueur du Tour de France.

Comme le Slovène, notre compatriote apprécie le parcours de ce Tirreno-Adriatico, dévoilé ce jeudi. Il aura tout de suite l’occasion de voir où il en est, puisque la course débutera par un contre-la-montre de 13,9 km à Lido di Camaiore. C’est une nouveauté dans la mesure où, habituellement, l’épreuve s’achève par un chrono.

Une seule étape, la troisième, devrait permettre aux sprinters de s’affronter. Pour le reste, le tracé proposera 14 000 mètres de dénivelé positif, un record. Dès le deuxième jour, le parcours sera vallonné. Deux étapes, les quatrième et cinquième, se termineront par des arrivées en côte à Bellante et à Fermo. L’étape reine se tiendra le sixième jour entre Arpecchio et Carpegna avec deux passages par le Monte Carpegna, qui culmine à près de 1400 mètres d’altitude. De quoi donner des idées à Evenepoel?