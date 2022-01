"Je suis rassuré sur mon niveau"

Super-G, géant et slalom: Armand Marchant connaît son programme olympique.

Avant de prendre la route de Kitzbühel, où le slalom de Coupe du monde est programmé ce samedi, puis celle de Schladming (mardi), pour une dernière étape sur la route des Jeux olympiques de Pékin, Armand Marchant s’est posé un instant pour faire le point sur sa première partie de saison et évoquer le grand rendez-vous à venir.

Armand, un mot, d’abord, sur les quatre épreuves de Coupe du monde que vous avez disputées.

J’ai signé mon meilleur résultat à Val d’Isère, qui est mon slalom de référence sur le début de saison, avec une 7e place. C’est mon deuxième résultat en carrière, donc une très bonne entame. Puis à Madonna, j’ai terminé 14e dans des conditions qui ne me plaisent pas trop, avec une neige très agressive ne me convenant pas et un tracé trop facile. Pas mal, donc. Après l’annulation de Zagreb, on s’est retrouvé à Adelboden où j’ai échoué à me qualifier pour la seconde manche en étant quand même tout proche (32e). Ce jour-là, j’ai eu la malchance d’avoir une fenêtre météo moins favorable et j’ai commis deux ou trois petites fautes préjudiciables. Puis, à Wengen, je n’avais pas beaucoup de sensations sur la première manche, je pensais me faire éjecter et finalement je suis rentré tout juste dans les trente. En seconde manche, je fais à nouveau de petites erreurs qui me font perdre le rythme et je n’ai pas fini comme j’aurais dû le faire. Je suis rentré trois fois sur quatre dans les points, c’est bien!

Y a-t-il un bémol?

Si je dois être honnête, j’ambitionne d’élever encore mon niveau et d’afficher le même niveau en compétition qu’à l’entraînement où j’estime avoir encore franchi un cap. Cela ne se ressent pas encore assez en course à mon goût.

Que cela signifie-t-il pour les Jeux olympiques?

Oh, par rapport aux JO, je suis totalement rassuré sur mon niveau. S’ils devaient débuter demain, je pourrais y aller en confiance. Quoi qu’il arrive à Kitzbühel et à Schladming, ce sera d’ailleurs le cas.

Vous partez le 29 à Pékin. Quel sera votre programme aux JO?

Il sera composé du Super-G (8/2), du géant (13/2) et du slalom (16/2). Suite à un changement de règlement, je n’ai pas les points en descente pour m’inscrire au combiné. Des courriers ont été échangés mais les décideurs sont restés inflexibles. Dommage, parce que j’étais 15e aux Mondiaux l’an dernier; il y avait quelque chose à faire. C’est bien, en tout cas, d’avoir deux départs avant le slalom, à Pékin, pour rester dans la continuité d’un mois de janvier au rythme soutenu.