Mademoiselle Luna annonce être atteinte d’un cancer du sein: "Cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe"

La DJ belge de 43 ans a posté une photo accompagnée d’un long message sur ses réseaux sociaux

Delphine, alias Mademoiselle Luna, a annoncé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. "Il y a deux mois j’apprenais une nouvelle qui allait chambouler ma vie… un cancer du sein. Cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe car évidemment je n’y étais absolument pas préparée…"

Si j’ai décidé aujourd’hui d’en parler ouvertement et de ne rien vous cacher, c’est parce que je souhaite partager avec vous toute ma «positive attitude» face à cette maladie

Elle poursuit: "La première pensée qui a traversé mon esprit c’est l’injustice. Pourquoi moi? C’est à cet instant précis que l’on comprend que cela n’arrive pas qu’aux autres. Si j’ai décidé aujourd’hui d’en parler ouvertement et de ne rien vous cacher, c’est parce que je souhaite partager avec vous toute ma "positive attitude" face à cette maladie… Car OUI, j’ai la chance d’être suivie par une équipe médicale et infirmière incroyable à l’Hôpital Delta du CHIREC, j’ai été mise en contact avec Think Pink – l’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein – qui soutient dès le premier jour toutes les personnes touchées par la maladie et j’ai le soutien inconditionnel de ma famille, de mes amis et de tous mes collègues."

"Par ailleurs, aujourd’hui, la recherche médicale fait tellement de progrès que je peux aspirer à un avenir, je l’espère, sans nuage."

«La vie continue!»

Mademoiselle Luna veut apporter un message positif, que la vie continue. Et sensibiliser au cancer du sein: "Cela fait maintenant deux mois que je vis avec cette maladie et j’aimerais vous dire que la vie continue! Avec des moments parfois plus difficiles mais aussi avec de belles surprises et des rencontres de gens formidables.Le message que j’aimerais vous transmettre est de prendre soin de vous, d’écouter votre corps et de vous faire dépister en passant votre mammographie selon les recommandations. Si je suis arrivée à vous sensibiliser grâce à ce message et à mon expérience, j’aurai tout gagné! Parce que dites-vous bien que cela n’arrive pas qu’aux autres…"