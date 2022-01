Farid répond à votre question météo: sera-t-il possible de skier et profiter de la neige sur le relief ce week-end?

La question du jour à Farid est celle de Laetitia: "Salut Farid, reste-t-il de la neige sur la haute Ardenne afin d’en profiter un peu ce week-end? Merci d’avance!". Farid lui répond et donne son bulletin du jour.

Salut Laetitia, j’espère que tu vas bien. Et bien la neige a tout de même fondu ces derniers jours à cause des températures positives et d’un tassement progressif. Cependant, il en reste mais il faut absolument monter au-dessus de 600 m et sur les sommets pour en trouver encore en quantité. Une couche de 10 cm recouvre encore le signal de Botrange jusqu’à la baraque Michel.

Idéalement, le mieux est de se diriger vers la frontière allemande et la région de Elsenborn, Bullange, Mürringen, Lanzerath et en gros la vallée de la Holzwarche. La couche y aura augmenté d’une dizaine de centimètres entre jeudi et samedi mais pour le ski, je pense que cela ne sera pas suffisant. Assez tout de même pour une belle balade et des descentes en luge! Privilégiez samedi car il y aura redoux mais moins prononcé que dimanche…

Et ailleurs sur le pays?

L’anticyclone va pousser et les dernières giboulées du matin se retrancheront vers le sud-est. Ces dernières pourront encore apporter 2 à 4 cm sur les sommets voire même 1 à 2 cm au-delà de 400 mètres. Un saupoudrage sera possible dès 300 mètres (hauteurs de la botte jusqu’au Condroz) mais rien en moyenne et basse Belgique. De toute manière, la neige ne tiendra pas sur la durée sous 500 voire 550 mètres. Le soleil fera déjà son retour au littoral.

Mieux même, des éclaircies déjà présentes à la mer le matin s’étendront sur un axe Hainaut-Bruxelles au fil des heures l’après-midi. Une nuée résiduelle sera possible mais assez rare et plutôt concentrée sur le sud. Vent modéré de secteur nord-ouest accompagné de maximas de 6°C en plaine et tout juste 0°C sur les sommets. En soirée, on aura quelques flocons au dessus des 550 mètres près de l’Allemagne et un temps sec ailleurs avec même des éclaircies sur l’ouest.